FETÖ, Obama’nın yakınlarını okullarında bedava okutmuş

FETÖ'ye yakın olduğu iddia edilen Kenya'daki Light Koleji'yle ilgili haberler dünya basınında geniş yer bulmuştu.
TALİMAT GÜLEN'DEN
Gülen'in talimatıyla Obama'nın Kenya'daki akrabalarının cemaat okuluna alındığı vurgulanan raporda şu tespit yapıldı: “FETÖ'nün 2007 yılı itibarıyla İstanbul İl İmamı olan ve akabinde Kenya Ülke Sorumlusu olarak atanan Ahmet Kara, Barack Obama'nın başkanlık yemin törenine davet edilen şahıslar arasında yer almıştır. Obama'nın başkan adayı olmasıyla birlikte, Ahmet Kara'nın Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, Obama'nın Kenya'da yaşayan ailesiyle ilgilenmesi, akrabalarının çocuklarını gruba ait okula ücretsiz kabul etmesi ve aile fertleriyle iyi ilişkiler tesis etmesinin sonucu olarak gerçekleşmiştir.”
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