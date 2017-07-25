Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 114 gözaltı

Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), İzmir'de polisin operasyonuyla deşifre edildi

FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 114 gözaltı

Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY), İzmir'de polisin operasyonuyla deşifre edildi

25 Temmuz 2017 Salı 15:17
FETÖ'nün yeni yapılanması ortaya çıkarıldı: 114 gözaltı
banner404

İZMİR'DE'altın şehir eyaleti' adı altında tekrar toparlanmak istedikleri öne sürülen örgüt üyelerinden 114'ü gözaltına alındı. Şüphelilerin yeni bir kriptolu haberleşme sistemini kullanmaya başladıkları öğrenildi.İzmir merkezli olarak Ege Bölgesi'nde yeniden yapılanmaya çalışan FETÖ/PDY'ye karşı İzmir Emniyeti Terör ve İstihbarat şubelerinin ekipleri ortak çalışma yaptı. İzmir, İstanbul, Muğla ve Aydın illerindeki araştırmalar sonrasında 131 kişi hakkında gözaltı karara çıkarıldı. Bunlardan da 114'ü yakalandı. Şüphelilerin bir bölümü de Bornova'daki gizli evlerinde toplantı halinde oldukları sırada yakalandı. Yakalananlar arasında FETÖ'nün yeni sözde 'Ege Bölge İmamı' N.K.'nin (37) de bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan kişilerin, örgütü ayakta tutmaya ve dağılmayı önlemeye yönelik çalışmalar yaptığı, cezaevindeki örgüt üyelerine 'yardım' adı altında para topladıkları, tutuklu FETÖ mensuplarıyla irtibat sağladıkları ve ramazan ayında faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları iddia edildi. Ayrıca FETÖ'nün bu yapılanmasında İzmir'i 'altın şehir eyaleti' olarak seçtikleri saptandı. Bu isim altında toplanan örgüt üyelerinin geçen şubat ayından beri çalışmalarını gizlilik içinde sürdürdükleri tespit edildi.

BYLOCK'TAN SONRA YENİ SİSTEM

Yakalanan kişilerin cep telefonlarındaki ve dijital materyallerdeki incelemelerle, örgütünün ByLock gibi şifreli yeni bir haberleşme sistemini kullandıklarının da ortaya çıkarıldığı öğrenildi. Bu sistemle ilgili emniyetin bilişim uzmanlarının çalışma yürüttükleri ifade edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İzmirFETÖ OperasyonuGözaltıFetönün Yeni Yapılanmadı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Afrin'den acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
İşte bu da 'Yolcu Salonu'
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim