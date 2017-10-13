FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı

KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, kentte yeni yapılanma içerisine giren örgütün farklı bir haberleşme programı kullandığı tespit edildi. Alınan bilgiye göre, ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında yeni bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında, il yapılanmasına yönelik alınan şüpheli itirafları ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, yeni bir yapılanma içerisine girdiği belirlendi. Örgütün darbe girişimi sonrası çok sayıda elemanını kaybettiği ve küçülmeye gittiği, ilde küçük bölge teşkilatları kurulduğu bilgisine ulaşılırken, 7 Ekim'de yapılan operasyonda ele geçirilen dijital metaryallerin incelenmesi sonucunda yeni bir haberleşme programı da ortaya çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALINDI

Örgütün yeni sivil yapılanmasında özellikle üniversite öğrencilerini hedef aldığı ve yeni açtığı evleri kullandığı anlaşıldı. Ayrıca, FETÖ'nün terör örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçundan aranan firari şahısların saklandığı ve örgüt faaliyetlerini yürüttüğü "gaybubet evleri" oluşturduğu tespit edildi. Örgütün Konya il merkezindeki yeni sivil yapılanmasına yönelik olarak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda 4 gaybubet evi deşifre edildi.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA

Soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticileri başta olmak üzere, sosyal medyada kara propaganda yapması için gerekli teknik programları ve sahte sosyal medya hesaplarını oluşturan kişilerin de aralarında olduğu 47 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, sözkonusu evlerde sahte kimlik, dijital malzemeler ile örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 19 bin 190 lira ile bin 750 dolar ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin ön incelemesinde ise darbe girişiminden sonra örgütün kriptolu haberleşmede kullandığı yeni programlar deşifre edildi. Kriptolu programlar üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin işlemleri devam ediyor.