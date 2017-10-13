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FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kentte yeni yapılanma içerisine girdiği belirlendi. Soruşturmada; örgütün küçülmeye gittiği, küçük bölge teşkilatları kurulduğu ve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital materyallere göre yeni bir kriptolu haberleşme programı kullandığı tespit edildi

FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün kentte yeni yapılanma içerisine girdiği belirlendi. Soruşturmada; örgütün küçülmeye gittiği, küçük bölge teşkilatları kurulduğu ve yapılan operasyonda ele geçirilen dijital materyallere göre yeni bir kriptolu haberleşme programı kullandığı tespit edildi

13 Ekim 2017 Cuma 11:32
FETÖ'nün yeni haberleşme programı ortaya çıkarıldı
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KONYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı  Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında,  kentte yeni yapılanma içerisine giren örgütün farklı bir haberleşme programı  kullandığı tespit edildi.    Alınan bilgiye göre, ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında yeni  bilgilere ulaşıldı.

 Soruşturma kapsamında, il yapılanmasına yönelik alınan şüpheli  itirafları ve Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM)  ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldı. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından, yeni bir  yapılanma içerisine girdiği belirlendi.  Örgütün darbe girişimi sonrası çok sayıda elemanını kaybettiği ve  küçülmeye gittiği, ilde küçük bölge teşkilatları kurulduğu bilgisine ulaşılırken,  7 Ekim'de yapılan operasyonda ele geçirilen dijital metaryallerin incelenmesi  sonucunda yeni bir haberleşme programı da ortaya çıkarıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ HEDEF ALINDI 

 Örgütün yeni sivil yapılanmasında özellikle üniversite öğrencilerini  hedef aldığı ve yeni açtığı evleri kullandığı anlaşıldı.  Ayrıca, FETÖ'nün terör örgütü kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak  suçundan aranan firari şahısların saklandığı ve örgüt faaliyetlerini yürüttüğü  "gaybubet evleri" oluşturduğu tespit edildi. Örgütün Konya il merkezindeki yeni sivil yapılanmasına yönelik olarak  geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda 4 gaybubet evi deşifre edildi.

SOSYAL MEDYADA KARA PROPAGANDA  

Soruşturma kapsamında aranan örgüt yöneticileri başta olmak üzere,  sosyal medyada kara propaganda yapması için gerekli teknik programları ve sahte  sosyal medya hesaplarını oluşturan kişilerin de aralarında olduğu 47 kişi  gözaltına alındı.   Yapılan aramalarda, sözkonusu evlerde sahte kimlik, dijital malzemeler  ile örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 19 bin 190 lira ile bin 750 dolar  ele geçirildi.  Ele geçirilen dijital materyallerin ön incelemesinde ise darbe  girişiminden sonra örgütün kriptolu haberleşmede kullandığı yeni programlar  deşifre edildi. Kriptolu programlar üzerinde incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, operasyon kapsamında gözaltına alınan kişilerin işlemleri  devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Cumhuriyet BaşsavcılığıFetöPdy
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