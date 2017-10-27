FETÖ'nün yeni görüntüleri ortaya çıktı!

TÜRKİYE'DE hakkında "FETÖ çatı davası", "KPSS sorularının sızdırılması" ve "Futbolda şikede kumpas" gibi davalarda sanık olan ve hakkında tutuklama kararları bulunan eski Fatih Üniversitesi Rektörü Şerif Ali Tekalan sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Türkiye'nin ABD'den talebine rağmen FETÖ elebaşı Gülen Pensilvanya'daki evinde teröristleri ile birlikte yaşamaya devam ediyor.



ÖRGÜT ELEMANLARINA MASAJ YAPTIRDI

Dikkat çeken fotoğraflarda Gülen, Pensilvanya'daki evinde örgüt elemanlarına masaj yaptırırdığı görülüyor.