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FETÖ'nün Türkiye polis imamı hakkında yakalama kararı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye polis imamı olduğu öne sürülen S.S.'nin de bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararları çıkartıldı.

FETÖ'nün Türkiye polis imamı hakkında yakalama kararı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Türkiye polis imamı olduğu öne sürülen S.S.'nin de bulunduğu 13 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararları çıkartıldı.

08 Ekim 2016 Cumartesi 22:20
FETÖ'nün Türkiye polis imamı hakkında yakalama kararı
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TOKAT  Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Akşam saatlerinde başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün üst düzey yöneticiliğini yaptığını öne sürülen 13 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararları çıkartıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
"2011 yılına kadar Türkiye polislerinden ve Alevilerden sorumlu S.U., 2011 yılından sonra Türkiye polislerinin imamlığını yapan ve kapatılan paralel yapıya mensup gazetede yazar olarak çalışan S.S., Türkiye polis imamı yardımcılığını yapmakta olan şüpheli Z.D., Samsun polis ve amirlerinden sorumlu şüpheli imam S.Ç., Samsun bölge polis imam yardımcılığı yapmakta olan şüpheli M.Ş., Samsun'da 2011 yılına kadar bölge polis imamlığı yapan C.Ş., Samsun'da emniyet imamlığı yapmakta olan şüpheli Ç.Ö., Çorum'da polislerden sorumlu il imamı E.G., Amasya'da polislerden sorumlu il imamı K.D., Samsun'da polislerin amirliğe geçişinden sorumlu imam M.U., Samsun bölgesinde polislerin amirliğe geçişinden sorumlu Ö.M.E., Çorum'da polislerin amirliğe geçişinden sorumlu R.A. Tokat'ta polislerden sorumlu il imam yardımcılığı yapan B.K. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici ve üye olmak suçları nedeniyle yakalama ve gözaltı kararları çıkartılmış olup soruşturmalarımız halan devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 
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Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖnün Türkiye Polis Imamı Hakkında Yakalama KararıParalel Devlet YapılanmasıAleviler
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