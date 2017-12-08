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FETÖ'nün TSK yapılanması davasında 33 kişi tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 36 şüpheliden 33'ünün tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan yararlanan 3'ünün serbest bırakılmasına karar verildi

FETÖ'nün TSK yapılanması davasında 33 kişi tutuklandı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, mahkemeye sevk edilen 36 şüpheliden 33'ünün tutuklanmasına, etkin pişmanlıktan yararlanan 3'ünün serbest bırakılmasına karar verildi

08 Aralık 2017 Cuma 18:37
FETÖ'nün TSK yapılanması davasında 33 kişi tutuklandı!
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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu  tarafından FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 36  şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü,  tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 33'ünün tutuklanmasına, diğer 3  şüphelinin ise etkin pişmanlıktan yararlanması sebebiyle adli kontrol tedbiri  uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 17 şüpheli kaldı

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar tutuklananların sayısı 188'e  ulaşırken, serbest bırakılan 65 şüphelinin de etkin pişmanlıktan yararlanarak  itirafçı olduğu belirtildi. Soruşturmada gözaltına alınan 17 kişinin ise İstanbul  Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. Haklarında yakalama ve  gözaltı talimatı verilen 73 şüphelinin ise halen firari olduğu ve arama  işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında  27'si mahrem imam, 333 asker olmak üzere toplam 360 kişi hakkında gözaltı kararı  verilmişti. İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen operasyonlarda, 287 kişi  yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında, 360 şüphelinin haricinde bu şahıslarla  irtibatlı 52 kişinin daha yer aldığı öğrenildi. Toplam 412 şüphelinin yer aldığı  dosyada, bu kişilerin çalıştıkları kuvvetlere ilişkin tasnifi ise şöyle:

''Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 100 olmak üzere  toplam 193 şüpheli, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 51 olmak üzere  toplam 122 şüpheli, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda aktif çalışan 43 olmak üzere  toplam 65 şüpheli, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda aktif çalışan 6 olmak üzere  toplam 12 şüpheli, Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif çalışan 10 olmak üzere  toplam 20 şüpheli yer alıyor.''

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüTürk Silahlı KuvvetleriTSK
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