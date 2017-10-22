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FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması, Tekirdağ'da farklı tarihlerde yapılan 4 operasyonla çökertildi

FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanması, Tekirdağ'da farklı tarihlerde yapılan 4 operasyonla çökertildi

22 Ekim 2017 Pazar 13:44
FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe
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TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığınca "kripto" yapılanmaya yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında aralarında çeşitli rütbelerde ve aktif görevdeki  askerlerin de bulunduğu 438 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri  "kripto" yapı içerisinde yer aldıkları belirlenenlere yönelik operasyonlar  düzenledi. Mart, mayıs, temmuz ve eylül aylarında yapılan 4 farklı operasyonda  394 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 176'sı tutuklandı. Soruşturma  kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 44 firari ise aranıyor.
 
Operasyonun ilk dalgası olan 31 Mart'ta 91 şüpheli hakkında yakalama  kararı çıkarıldı. Bunlardan gözaltına alınan 86 şüphelinden 63'ü çıkarıldığı  mahkemece tutuklanırken 23'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.  Soruşturmanın bu dalgası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 firari  aranıyor.
 
Birinci operasyon sonucu zanlıların ifadeleri ve elde edilen deliller  sonucu örgütün bilinen haberleşme programları yerine birbirleriyle özellikle  ankesörlü telefon kullanarak sabit hatlar üzerinde haberleştikleri belirlendi.
 
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 9 Mayıs'ta FETÖ'nün kripto  yapılanmasına yönelik ikinci operasyonu yaptı. Mayıs ayında yapılan ikinci  dalgada yakalama kararı çıkartılan 103 askerden 95'i gözaltına alındı. Gözaltına  alınan 95 şüpheliden, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 66 şüpheli de adli  kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 8 firarinin yakalanması için çalışmalar  sürüyor.
 
Bu arada operasyonların birinci ve ikinci dalgalarında adli kontrol  şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29. maddesi  gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları öğrenildi.
 
Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda  soruşturma genişletildi
 
Cumhuriyet savcılığı ve polis ekipleri, etkin pişmanlık hükümlerinde  yararlanan şüphelilerin, ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı genişletti.
 
Elde edilen deliller ışığında 12 Temmuz'da 39 şüpheli hakkında daha  yakalama kararı çıkarıldı. Üçüncü dalgada gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i  çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 26'sı adli kontrol şartı ile serbest  bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5  firarinin yakalanması için  çalışmalar sürüyor.
 
Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonu ise eylül ayında yapıldı.  Savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 100 kişiden 92'si polis  ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
 
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken 67'si adli  kontrol şartıyla olmak üzere 73 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmanın bu  dalgası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi aranıyor.
 
  
Bu arada soruşturma kapsamında haklarında ifadeler ve ek deliller  doğrultusunda yakalama çıkarılan 39 kişiden 38'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk  edilen şüphelilerden 18'inin tutuklandığı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere  20'sinin serbest bırakıldığı, bir kişinin de firari durumda olduğu öğrenildi.
 
 Kripto yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen  askerlerin ifadesi doğrultusunda, "mahrem abi" olarak bilinen ve yakalama kararı  çıkartılan 66 sivil imamdan 49'u da gözaltına alındı. Bunlardan adliyeye sevk  edilenlerden 39'u tutuklanırken 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  17 "mahrem abi" aranıyor.
 
  
Böylece, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kripto" yapılanmasına  yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde mart, mayıs, temmuz ve eylül aylarında  haklarında yakalama kararı çıkartılan 438 şüpheliden 394'ü gözaltına alındı.  Mahkeme bunlardan 176'sının tutuklanmasına karar verdi, diğer şüphelilerden 210'u  adli kontrol şartıyla olmak üzere 218'i serbest bırakıldı.
 
Firari durumdaki 44 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü  belirtildi.
 
İlk iddianame kabul edildi
 
Bu arada FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen  19 sanık hakkında hazırlanan iddianame de Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce  kabul edildi.
 
FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden  hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki  yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre, örgüt içerisindeki mahremiyetin  arttığına işaret edildi.
  
Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından 8'i tutuklu 19 sanık  hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç  işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis  cezasına çarptırılması isteniyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdyTürk Silahlı Kuvvetleri
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