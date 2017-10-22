FETÖ'nün TSK'daki kripto yapılanmasına büyük darbe

TEKİRDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığınca "kripto" yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında çeşitli rütbelerde ve aktif görevdeki askerlerin de bulunduğu 438 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri "kripto" yapı içerisinde yer aldıkları belirlenenlere yönelik operasyonlar düzenledi. Mart, mayıs, temmuz ve eylül aylarında yapılan 4 farklı operasyonda 394 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 176'sı tutuklandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 44 firari ise aranıyor.



Operasyonun ilk dalgası olan 31 Mart'ta 91 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunlardan gözaltına alınan 86 şüphelinden 63'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 23'ü de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmanın bu dalgası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 5 firari aranıyor.



Birinci operasyon sonucu zanlıların ifadeleri ve elde edilen deliller sonucu örgütün bilinen haberleşme programları yerine birbirleriyle özellikle ankesörlü telefon kullanarak sabit hatlar üzerinde haberleştikleri belirlendi.



Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 9 Mayıs'ta FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik ikinci operasyonu yaptı. Mayıs ayında yapılan ikinci dalgada yakalama kararı çıkartılan 103 askerden 95'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan 95 şüpheliden, 29'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 66 şüpheli de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 8 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Bu arada operasyonların birinci ve ikinci dalgalarında adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 29. maddesi gereğince etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandıkları öğrenildi.



Etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi



Cumhuriyet savcılığı ve polis ekipleri, etkin pişmanlık hükümlerinde yararlanan şüphelilerin, ifadelerinden yola çıkarak soruşturmayı genişletti.



Elde edilen deliller ışığında 12 Temmuz'da 39 şüpheli hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı. Üçüncü dalgada gözaltına alınan 34 şüpheliden 8'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 26'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 5 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonu ise eylül ayında yapıldı. Savcılık tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan 100 kişiden 92'si polis ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.



Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken 67'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 73 şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmanın bu dalgası kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 8 kişi aranıyor.





Bu arada soruşturma kapsamında haklarında ifadeler ve ek deliller doğrultusunda yakalama çıkarılan 39 kişiden 38'i gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'inin tutuklandığı, 18'i adli kontrol şartıyla olmak üzere 20'sinin serbest bırakıldığı, bir kişinin de firari durumda olduğu öğrenildi.



Kripto yapılanma içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen askerlerin ifadesi doğrultusunda, "mahrem abi" olarak bilinen ve yakalama kararı çıkartılan 66 sivil imamdan 49'u da gözaltına alındı. Bunlardan adliyeye sevk edilenlerden 39'u tutuklanırken 10'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 17 "mahrem abi" aranıyor.





Böylece, Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "kripto" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde mart, mayıs, temmuz ve eylül aylarında haklarında yakalama kararı çıkartılan 438 şüpheliden 394'ü gözaltına alındı. Mahkeme bunlardan 176'sının tutuklanmasına karar verdi, diğer şüphelilerden 210'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 218'i serbest bırakıldı.



Firari durumdaki 44 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



İlk iddianame kabul edildi



Bu arada FETÖ/PDY'nin TSK'daki "kripto yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet gösterdikleri iddia edilen 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame de Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.



FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre, örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.



Cumhuriyet Savcısı Emrah Yıldırım tarafından 8'i tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianamede sanıkların, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

