FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde "bölge imamı" olduğu iddiasıyla tutuklanan kişi hakkında "terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi

FETÖ'nün sözde 'bölge imamı' hakkında hapis istemi
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TUTUKLU Murat K. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma tamamlandı. 
Murat K. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar  hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edildi.
Örgütün yapısı ile toplanan bilgi ve belgelere yer verilen  iddianamede, şüphelinin, örgüt üyelerine emir ve talimat verebilecek konumda  bulunduğu ve FETÖ/PDY içerisinde en son "bölge imamı" olarak görev yaptığı  belirtildi. 
Şüphelinin FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen  ve haklarında işlem yapılan kişilerle toplantı amaçlı konakladığı anlatılan  iddianamede, şüphelinin örgütsel faaliyet kapsamında yurt dışına çıktığı  bilgisine de yer verildi. 
İddianamede, sanığın, örgüt hiyerarşisi içerisinde mevcut görevinin  devam ettiğinin anlaşılması ve FETÖ içerisindeki konumu dikkate alınarak "silahlı  terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.
Murat K. ise iddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları  reddetti.

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