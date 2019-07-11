FETÖ'nün sözde 'Antalya eğitim danışmanı' ile eşi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan sözde ve Antalya eğitim danışmanı ve Isparta il imamı tutuklandı

FETÖ'nün sözde 'Antalya eğitim danışmanı' ile eşi tutuklandı
banner404

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  Denizli Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerince dün gözaltına alınan E.E. ile eşi F.E, emniyetteki işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden ifade ve sorgu işlemleri  tamamlanan şüpheliler tutuklandı.
 
FETÖ'nün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı oldukları  belirlenen ve haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama  kararı bulunan E.E. ve eşi F.E'nin örgütün hücre evinde saklandığı bilgisi  üzerine çalışma başlatılmış, adrese düzenlenen operasyonda sahte kimlikle  yakalanan şüpheliler gözaltına alınmıştı.
 
Zanlıların kaldığı hücre evinde yapılan aramada, sahte kimlikler, bir  miktar para, örgüt mensuplarına maddi yardım için kullanılan boş zarflar ve  dijital materyaller ele geçirilmişti.
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı
EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı
  1. GÜNDEM

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479