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FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, zanlılardan 3'ü gözaltına alındı

FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, zanlılardan 3'ü gözaltına alındı

16 Mart 2018 Cuma 13:54
FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon
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 ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye müzahir olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan sendikaların 8  yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü  ekiplerince gözaltına alındı.  Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün şifreli haberleşme  programı ByLock'un kullanıcısı oldukları ve Bank Asyaya para aktardıkları  belirlendi.

 Öte yandan, Ankara Mali Şube polisleri, Pursaklar ilçesinde FETÖ/PDY  tarafından ev görünümünde gizlice kullanılan ve "merdiven altı" olarak  nitelendirilen bir dershaneye operasyon düzenledi. Dershanenin yöneticisi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.  Zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ üyeliğinden daha önce tutuklanıp  cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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