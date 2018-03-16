FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye müzahir olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi. Zanlılardan 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları ve Bank Asyaya para aktardıkları belirlendi.
Öte yandan, Ankara Mali Şube polisleri, Pursaklar ilçesinde FETÖ/PDY tarafından ev görünümünde gizlice kullanılan ve "merdiven altı" olarak nitelendirilen bir dershaneye operasyon düzenledi. Dershanenin yöneticisi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı. Zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ üyeliğinden daha önce tutuklanıp cezaevinde kaldığı öğrenildi.
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