FETÖ'nün seçmeni kimlere imza verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "FETÖ'nün seçmen ayağını diri tutmak ve belirlenmiş adaylara yönlendirmek amacıyla hangi çalışmalar, hangi sinsi faaliyetler yapılıyor? FETÖ ile mücadeleyi savsaklamak, sulandırmak, söndürmek amacıyla gizli bir faaliyet olduğuyla ilgili biz milletimizi uyarıyoruz" dedi.

YÜZDE 1.08’E TEKABÜL EDİYOR

"Meral Akşener ve diğer İYİ Parti yöneticileri '100 bin imzanın geçildiğini' söylüyorlar. Ne düşünüyorsunuz" sorusu üzerine Bahçeli, imza sürecinin tamamlanmasına 3 gün kaldığını hatırlattı. Bahçeli, "7 Haziran seçimlerinde bağımsız milletvekili adayları 488 bin 226 oy almışlardı. Bu, yüzde 1,08'e tekabül ediyor. Sadece İstanbul, İzmir ve Ankara'daki bağımsız adaylara 249 bin 67 oy verildi. Bu oylar şimdi kimlere imza olarak gitti?" diye sordu.

TEZGAH MI SÖZKONUSU

"CHP'nin açık ve yoğun desteği, görevden alınan, kamudan ihraç edilen, açığa alınan toplam 115 bine yakın mağdur kitle de dikkate alındığında bunlar kime ve nasıl kanalize ediliyor?" diyen Bahçeli, şunları kaydetti: "15 Temmuz'un rövanşını sözde demokrasi kanallarından engellemek niyetiyle bir tezgah mı söz konusudur?"