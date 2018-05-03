Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
104305
ALTIN
177.469
DOLAR
4.1979
STERLİN
5.6930
EURO
5.0268
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu! Geliri dibi gördü
Yeni tasarım Snapchat'in felaketi oldu!...
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği" geliyor
Zuckerberg açıkladı, Facebook'a "Çöpçatanlık Özelliği"...
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı yaşlanmak mümkün!
Etkin Dna tamiri ile sağlıklı...
Kim demiş: En fazla lazer epilasyonu kadınlar yaptırıyor diye!
Kim demiş: En fazla lazer...

"FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi

Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi: Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmene çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız

"FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi

Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi: Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmene çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:21
"FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir" diyen Bahçeli'ye tepki gösterdi
banner404

DEVLET Bahçeli'nin 'FETÖ'nün seçmen ayağı da olabilir' sözleri Ankara'nın gündemini değiştirdi. Bahçeli'nin açıklamalarına peş peşe tepkiler geldi. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız." dedi.

KILIÇDAROĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu, "Ne istediniz de vermedi? Türkiye'yi verdi. Devletin namusunu, kozmik odasını sen FETÖ'ye açmadın mı, bundan büyük siyasi ayak mı olur? FETÖ'nün siyasi ayağıyla işbirliği yapanlar bugün seçmenleri suçlama noktasına geldiler. Ne demek FETÖ'cü mü değil mi? Sen FETÖ'cü arıyorsan 'milliyetçiliği ayaklarımın altına aldım' diyen adama bakacaksın. Şimdi seçmen FETÖ'cü mü değil mi ona bakalım. Nereden bileceksiniz siz onu? Korku dağları sarmış. Amaç 100 bin imzayı toplayamamalarını sağlamak. Seçmenlere çağrımdır, 100 bin imzayı toplayınız, o adayları, cumhurbaşkanı aday yapınız." dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöSeçmen AyağıKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İlhan Kesici'den 'CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak' iddiası
İlhan Kesici'den 'CHP'nin adayı Muharrem İnce olacak' iddiası
Cumhur ittifakına bir parti daha katıldı
Cumhur ittifakına bir parti daha katıldı
Bahçeli'nin "FETÖ Seçmeni" Çıkışına Akşener'den Tepki: Herhangi Biri Zarar Görürse, Buna Pabuç Bırakmam
Bahçeli'nin "FETÖ Seçmeni" Çıkışına Akşener'den Tepki: Herhangi Biri Zarar Görürse, Buna Pabuç Bırakmam

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim