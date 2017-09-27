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FETÖ'nün 'özel ders' oyunu

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, FETÖ okulların açıldığı bu dönemde "düşük ücretle özel ders" söylemiyle çalışmalar yaptığını belirterek, "Bu konuda velileri uyarıyorum, çocuklarına sahip çıksınlar, onları bilmedikleri yerlere göndermesinler" dedi

FETÖ'nün 'özel ders' oyunu

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, FETÖ okulların açıldığı bu dönemde "düşük ücretle özel ders" söylemiyle çalışmalar yaptığını belirterek, "Bu konuda velileri uyarıyorum, çocuklarına sahip çıksınlar, onları bilmedikleri yerlere göndermesinler" dedi

27 Eylül 2017 Çarşamba 13:59
FETÖ'nün 'özel ders' oyunu
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TÜRKİYE'DE eğitimi kullanarak var olan terör örgütü FETÖ'nün tekrar bu alana dönmeye çalıştığını ortaya çıktı. Merdiven altı dersaneler, uzaktan eğitim, etüt abisi ve ablası, özel okullarla bu çabaların devam ettiğini belirten  Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, "FETÖ şu anda eğitim alanında bütün varlığıyla mevcut. Var olan dinamiklerini hayata geçirip dönüştürüyor. Eğitimle ilgili ne yenilik yapılıyorsa yapılsın hemen ona göre bir şeyler tasarlayıp devreye sokuyorlar. Bunu örtülü olarak yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

DÖNÜŞ İÇİN BİLDİKLERİ YÖNTEMLERİ KULLANIYORLAR"
Örgütün, uzaktan eğitim ve internet aracılığıyla da eğitimin içinde var olmaya çalıştığını, bazı kitaplara el altından test soruları yazanların bulunduğunu anlatan Eraslan, şunları kaydetti:"FETÖ'nün en iyi bildiği alan eğitimdir. Zaten örgütün çıkış noktası da budur. FETÖ'nün eğitim hikayesi, evlerde çocuklara eğitim vermekle başladı. Türk halkı burada bir hata yaptı, ebeveynlik sorumluluklarını başkalarına yükledi. Sonucunda çocuklarını kaybetti o aileler. Bir kısmı Vatan haini olup, kendi insanlarına bomba yağdırdı. 15 Temmuz'dan sonra şimdi de FETÖ 'düşük ücretle özel ders' söylemi altında yeni çalışmalar yapıyor. Bu konuda velileri uyarıyorum, çocuklarına sahip çıksınlar, onları bilmedikleri yerlere göndermesinler. Şüphelendikleri kişiler hakkında mutlaka yetkililere bilgi versinler. Bu örgüt 1966'dan beri dershanesi, yurdu, okulu, koleji, olimpiyatları, sınavlarıyla eğitimin içinde. Bu yüzden de geri dönüş için bildikleri alanı kullanmaya çalışıyorlar."

"TEOG'UN KALDIRILMASI DOĞRU BİR KARAR"
Eraslan, örgüt üyelerinin ağırlıklı şekilde büyükşehirlerde eğitimin içinde yer almaya çalıştığını, taşrada da bunu eş, dost, tanıdık vasıtasıyla gerçekleştirdiğini söyledi.Örgüt okullarının yurt dışında birçok ülkede faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Eraslan, yurt dışında eğitim almak isteyenlerin de bu konuda dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.

TEOG'un kaldırılmasına da değinen Eraslan, "TEOG'un kardırılması yerinde ve doğru bir karardır. Çünkü FETÖ'nün en büyük kazanç yeri, eleman temin ettiği yer ve finans girdisi dershaneler ve kurslardır. Şu anda da bu yapı, değişik adlarda mevcudiyetini sürdürmektedir. Nerede sınav varsa orada FETÖ var." ifadelerini kullandı. 

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Anahtar Kelimeler:
Fetöözel Ders
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