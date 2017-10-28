FETÖ'nün "mahrem imamı" uzman çavuşun evinde yakalandı

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askerlerden sorumlu "mahrem imamı"nın ilçede bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Halen görevde bulunan bir uzman çavuşun ikametgahını takibe alan ekipler, bir süre eve giren çıkan şahısları izledi. Daha sonra söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, A.T. adlı kişiyi gözaltına aldı.
İncelemede, örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu belirlenen zanlının Osmaniye, Yozgat ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı da ortaya çıktı.
Mahrem imamı evinde sakladığı ileri sürülen ve polis ekiplerince gözaltına alınan uzman çavuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan zanlının, göçmen kaçakçılarıyla irtibatlı ve yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.
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