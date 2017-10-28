Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Uçuk deyip geçmeyin
Uçuk deyip geçmeyin
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
NASA, kıyamet iddialarının önüne geçemiyor
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda lisanslı olarak kullanılacak
Kalaşnikof ilk kez bir oyunda...
banner468

FETÖ'nün "mahrem imamı" uzman çavuşun evinde yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu sözde "mahrem imamı", bir uzman çavuşun evinde yakalandı

FETÖ'nün "mahrem imamı" uzman çavuşun evinde yakalandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askerlerden sorumlu sözde "mahrem imamı", bir uzman çavuşun evinde yakalandı

28 Ekim 2017 Cumartesi 19:47
FETÖ'nün "mahrem imamı" uzman çavuşun evinde yakalandı
banner404

GÜVENLİK kaynaklarından alınan bilgiye göre, İlçe  Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün askerlerden sorumlu "mahrem imamı"nın ilçede  bir evde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Halen görevde bulunan bir uzman çavuşun ikametgahını takibe alan  ekipler, bir süre eve giren çıkan şahısları izledi. Daha sonra söz konusu adrese  operasyon düzenleyen ekipler, A.T. adlı kişiyi gözaltına aldı. 
İncelemede, örgütün askerlerden sorumlu sözde mahrem imamı olduğu  belirlenen zanlının Osmaniye, Yozgat ve Ankara'daki FETÖ soruşturmaları  kapsamında arandığı da ortaya çıktı. 
Mahrem imamı evinde sakladığı ileri sürülen ve polis ekiplerince  gözaltına alınan uzman çavuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. 
Öte yandan zanlının, göçmen kaçakçılarıyla irtibatlı ve yurt dışına  kaçma hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirFetullahçı Terör ÖrgütüFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı
PKK'nın kışlık 5 deposu ortaya çıkarıldı
TRT ekibine drone gözaltısı
TRT ekibine drone gözaltısı
Kılıçdaroğlu'ndan istifalara dair açıklama
Kılıçdaroğlu'ndan istifalara dair açıklama

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim