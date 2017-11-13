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FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 1 kişi yakalandı. Askeri yasak bölgede yakalanan şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" olduğu iddia edildi

FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" yakalandı

Edirne'de askeri yasak bölgede, hudut askerlerince Yunanistan'a kaçma girişimindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 1 kişi yakalandı. Askeri yasak bölgede yakalanan şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" olduğu iddia edildi

13 Kasım 2017 Pazartesi 10:31
FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" yakalandı
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ALINAN bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" olarak da anılan hudut birliği askerleri, Yunanistan sınırındaki Doyran köyünde yasa dışı geçiş hazırlığındaki kişiyi 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yakaladı. Zanlının su geçirmeyen kıyafetler ve botla yakalandığı öğrenildi.

Yapılan araştırmada şüphelinin FETÖ'nün "Kolombiya sorumlusu" Yunus Y. olduğu iddia edildi.

Zanlının sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FetöKolombiyaFetullahçı Terör Örgütü
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