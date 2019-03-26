FETÖ'nün karargahı gençlik merkezi olacak

HAZIRLANAN projeyle kültür merkezi, içerisinde okuma salonlarının, kütüphanenin, seminer ve konferans salonlarının, görsel tasarım atölyelerinin ve oyun alanlarının olduğu gençlik merkezine dönüştürülerek, İstanbul'daki gençlerin hizmetine sunulacak. Ak Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, Fatih'te yaşayan gençler için birçok proje geliştirdiklerini, bunun da gençlere verdikleri önemin en önemli göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Çok sayıda gencin beyninin yıkandığı, FETÖ tarafından adeta bir karargah olarak kullanılan Çemberlitaş'taki binanın, gençlik merkezi olarak hayata geçirileceğini aktaran Turan, şunları kaydetti: "Projemizle gençlerimiz kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak. Fatih'te yaşayan ve öğrenim gören öğrencilerimizin ve gençlerimizin beklentilerine yanıt verecek bu gençlik merkezini vakit kaybetmeden hayata geçireceğiz. Projemizle gençlerimiz, kitaplarını okuyabileceği, sosyal aktivitelerini yapabileceği, tasarım atölyelerinde kişisel becerilerini geliştirebileceği yeni bir alana kavuşacak."