Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111090
ALTIN
160.295
DOLAR
3.8919
STERLİN
5.1052
EURO
4.5135
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Sağlık Bakanlığından aşı açıklaması!
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek bekliyor
Türkiye’de 21 bin kişi böbrek...
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara dikkat
Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlara...
banner468

FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli KHK kapsamında kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Diyarbakır merkezli KHK kapsamında kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesinin eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:43
FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon
banner404

DİYARBAKIR merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünün eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır, adıyaman, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda F.D, E.U, A.T, A.T, E.S, E.Ş, M.K, H.S, E.D. ve U.D. gözaltına alındı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöOperasyonSelahaddin Eyyubi ÜniversitesiBursaElazığAnkaraErzurumMalatyaAdıyamanİstanbulGaziantepDiyarbakırKahramanmaraş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 Kasım resmi tatil mi?
10 Kasım resmi tatil mi?
Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltında!
Sedat Şahin’in 5 adamı daha gözaltında!
Barbaros Şansal'ın hapis cezası onandı!
Barbaros Şansal'ın hapis cezası onandı!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim