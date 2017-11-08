FETÖ'nün kapatılan üniversitesinde çalışanlara yönelik operasyon

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Diyarbakır, adıyaman , Bursa , Elazığ , Erzurum , Gaziantep , İstanbul , Ankara , Kahramanmaraş ve Malatya 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Rektörlüğünün eski akademik personel ve çalışanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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