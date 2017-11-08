FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon

ALINAN bilgiye göre, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından FETÖ'nün "kadın yapılanması"na yönelik sürdürülen soruşturmada, 12 şüpheli tespit edildi.
Kırklareli, Balıkesir, İstanbul, Bolu ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda aralarında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla H.A, D.G, D.Ç, S.T, Z.A, V.G, F.V, I.Ş, H.Ö, A.H, M.T. ile B.Y. gözaltına alındı.
Kırklareli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.