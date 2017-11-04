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FETÖ'nün il imamı ve yöneticisi tekneyle kaçmak isterken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen A.K. ve eşi E.K.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi, tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler arasında, örgütün Erzurum'da görevlendirdiği, üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Ü.Ü.'nün de bulunduğu belirtildi

FETÖ'nün il imamı ve yöneticisi tekneyle kaçmak isterken yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen A.K. ve eşi E.K.'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi, tekne ile yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. Şüpheliler arasında, örgütün Erzurum'da görevlendirdiği, üst düzey yönetici olduğu öğrenilen Ü.Ü.'nün de bulunduğu belirtildi

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:03
FETÖ'nün il imamı ve yöneticisi tekneyle kaçmak isterken yakalandı
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MUĞLA Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, deniz yoluyla yurt dışına kaçma hazırlığındaki, FETÖ/PDY üyeliğinden aranan kişilerin yakalanması için dün akşam operasyon düzenlendi. Şüphelilerin Marmaris'ten binecekleri tekne ile yurt dışına kaçacağını öğrenen polis, hazırlıklarını yaptı. Düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün sözde 'Aydın il imamı' olduğu belirtilen A.K. ve eşi E.K.'nın da aralarında bulunduğu, aranan 9 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında, örgütün Erzurum'da görevlendirdiği üst düzey yöneticisi olduğu öğrenilen Ü.Ü.'nün de bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında doktor, emekli öğretmen, ev hanımı ve eski müftünün de yer aldığı kaydedildi.
Şüphelilerin üstlerinde, araçlarında ve gizlendikleri arazide yapılan aramalarda 5 sahte kimlik, yüklü miktarda dolar ve euro ele geçirildi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen, terör örgütü yöneticisi ve üyesi olmaktan aranan şüphelilerin, daha önce devlet memurluğundan ihraç edildikleri belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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