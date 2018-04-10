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FETÖ'nün ihanet bildirisi defalarca değiştirilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde sıkıyönetim emrinde imzası olan eski albay Cemil Turhan'ın telefonunda, TRT'de okutulan ihanet bildirisinin birçok kez değiştirilmiş hali bulundu

FETÖ'nün ihanet bildirisi defalarca değiştirilmiş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında yayımlanan sözde sıkıyönetim emrinde imzası olan eski albay Cemil Turhan'ın telefonunda, TRT'de okutulan ihanet bildirisinin birçok kez değiştirilmiş hali bulundu

10 Nisan 2018 Salı 14:09
FETÖ'nün ihanet bildirisi defalarca değiştirilmiş
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GENELKURMAY Başkanlığı karargahındaki darbe girişimine ilişkin görülen "çatı davasının" kritik isimlerinden sanık eski General-Amiral Şube Müdürü albay Cemil Turhan'ın iş yeri ve evinde ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi tamamlandı.

TRT'DE OKUTULAN SÖZDE DARBE BİLDİRİSİ DE BULUNDU
Bu kapsamda telefon, bilgisayar ve taşınabilir bellekleri inceleyen adli bilişim uzmanları, soruşturma konusuyla ilgili bilgileri mahkemeye gönderdi.
Uluslararası adli bilişim standartlara uygun tekniklerle incelenen materyallerde, TRT'de okutulan sözde darbe bildirisi de bulundu.
Söz konusu metnin defalarca değiştirildiği ve "Metin", "Metin-1", "Metin-2", "Metin-3" ve "Metin-4" şeklinde 5 ayrı dosya olarak kaydedildiği belirlendi.

EĞİK ÇİZGİLERLE ES'LER BİLE VERİLMİŞ
Sözde darbe bildirisi metnini okuma sırasında durulması gereken yerlerde eğik çizgilerle "es"ler verilerek düzenlediği tespit edildi.
Darbe bildirisinin son hali verildikten sonra Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayımlanması için Whatsapp üzerinden Genelkurmay Basın Halkla İlişkiler Dairesi çalışanı sanık eski yarbay Muzaffer Çoban'a gönderildi.
Bilirkişi raporuna göre sanık Turhan, telefonu darbeden yaklaşık iki ay önce almasına rağmen 15 Temmuz akşamına kadar hiçbir program yüklemedi.
Darbe girişiminin yaşandığı akşam telefonuna bazı mobil uygulamalar indiren Turhan, erişime engellenen sitelere girmek için DNS ayarlarının değiştirilmesini sağlayan Betternet isimli program da bunların arasında yer aldı.
Ayrıca, Turhan'ın da bulunduğu "yarasalar" isimli yazışma gurubuna İstanbul'daki boğaz köprülerini kapatan darbeci askerlerin yer aldığı fotoğraflar gönderilerek darbe seyri hakkında belli aralarla bilgi verildiği anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıFetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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