Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
111822
ALTIN
156.965
DOLAR
3.8097
STERLİN
5.0859
EURO
4.5206
Her sohbeti akıcı hale getirmenin tek kuralı
Her sohbeti akıcı hale getirmenin...
26 Aralık 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
26 Aralık 2017 Yeni Alanya...
26 Aralık 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
26 Aralık Günlük Burç Yorumu
Beyin felcinde umut veren teknik: Sinir Transferi
Beyin felcinde umut veren teknik:...

FETÖ'nün futbol yapılanması çözülüyor!

Futbol dünyasına ağ kuran FETÖ’nün topçuları konuşuyor, yeşil sahadaki örgüt ilişkisi soruşturmayı derinleştiriyor. İtirafçı olan İrtegün’ün ismini verdiği futbolcular örgütle ilişkilerini sohbetlere kimlerin katıldığını tek tek deşifre etti

FETÖ'nün futbol yapılanması çözülüyor!

Futbol dünyasına ağ kuran FETÖ’nün topçuları konuşuyor, yeşil sahadaki örgüt ilişkisi soruşturmayı derinleştiriyor. İtirafçı olan İrtegün’ün ismini verdiği futbolcular örgütle ilişkilerini sohbetlere kimlerin katıldığını tek tek deşifre etti

26 Aralık 2017 Salı 09:40
FETÖ'nün futbol yapılanması çözülüyor!
banner404

FETÖ’nün futbol dünyasındaki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eski Başakşehir ve Fenerbahçeli futbolcu Bekir İrtegün gözaltına alınmıştı. ByLock’çu olduğu belirlenen İrtegün örgütle olan bağını ve futbol dünyasına ilişkin çok kritik bilgiler verdi.

BORAL SOHBETLERİ ANLATTI  

Bekir’in ismini verdiği diğer iki isimden birisi Uğur Boral diğeri ise şu an Başakşehir’de oynayan milli futbolcu. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Boral FETÖ ile bağlantısını tek tek anlatarak itirafçı oldu. Boral emniyette verdiği ifade de 2003 yılında Gençlerbirliği’nde oynadığı sırada FETÖ ile tanıştığını, sohbetlerine katıldığını söyledi. Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi. 

BANK ASYA’YA 950 BİN LİRA

Boral’a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün finans ayağı olan Bank Asya’ya 17-25 Aralıktan sonra 950 bin lira para yatırdığı tespit edildi.

Uğur Boral kendi döneminde sohbetlere gelen futbolcuların adını tek tek verdi.

İkisi FB’de oynuyor

İrtegün’ün ifadeleri kapsamında kaleci Ömer Çatkıç ve Zafer Biryol tutuklanarak cezaevine konuldu. Bekir İrtegün savcıya çok ünlü 4 futbolcunun ismini verdi. Bu futbolculardan ikisi hala Fenerbahçe’de oynuyor. Ünlü futbolcular bir defa örgütün sohbetine katılmış. İki ismin terör örgütüyle başka bir ilişkisi tespit edilemedi. Bu yüzden soruşturmada şüpheli olmayacakları öğrenildi.

EN BÜYÜĞÜ ÜÇ İMAM

Futbol imamı Ali Şenel’e bağlı 3 ayrı imamın da olduğu tespit edildi. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Anadolu kulüpleri ile Amatör Futbol kulüplerin ayrı ayrı imamların olduğu tespit edildi. Futbolu yapılandıran imamlar özellikle transfer süreçlerinde devreye giriyor. Futbolcunun transfer olmadan önce uğrayacağı ilk durağı takımların imamları olduğu öğrenildi. İmamlarının dördünün de Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
FetöFutbolYapılanma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tersanede "patlama" hareketliliği
Tersanede "patlama" hareketliliği
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: En ağır ceza verilmeli
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak
MHP 81 ilde 'cumhur ittifakını' anlatacak

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim