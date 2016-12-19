FETÖ'nün 'esnaf abisi' adliyede

19 Aralık 2016 Pazartesi 16:37
BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.D., kentte yapılan aramalarda bulunamadı. Bolu'da örgüte ait bir okulda müdür olarak görev yapan ve örgütün 'esnaf abisi' olduğu iddia edilen R.D.'nin İstanbul'da saklandığı belirlendi. R.D., Esenler'de saklandığı evde polis baskınıyla yakalandı. Bolu'ya getirilen R.D., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
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