FETÖ'nün 'esnaf abisi' adliyede

Bolu'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve örgütte esnaftan sorumlu 'abi' olarak görev yaptığı ileri sürülen R.D., İstanbul'da yakalanarak adliyeye sevk edildi. R.D.'nin bir okulda müdür olduğu ortaya çıktı

BOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan R.D., kentte yapılan aramalarda bulunamadı. Bolu'da örgüte ait bir okulda müdür olarak görev yapan ve örgütün 'esnaf abisi' olduğu iddia edilen R.D.'nin İstanbul'da saklandığı belirlendi. R.D., Esenler'de saklandığı evde polis baskınıyla yakalandı. Bolu'ya getirilen R.D., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.