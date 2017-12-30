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FETÖ'nun 'emniyet imamı' yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı. Şüphelinin, "Sinan" kod adıyla polis amir ve müdürleri için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürüldü

FETÖ'nun 'emniyet imamı' yakalandı

Adana’da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen kişi tutuklandı. Şüphelinin, "Sinan" kod adıyla polis amir ve müdürleri için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürüldü

30 Aralık 2017 Cumartesi 14:12
FETÖ'nun 'emniyet imamı' yakalandı
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ADANA'DA, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "emniyet mahrem imamı" olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, 7 Eylül 2016'da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve Mart 2017'de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mehmet Yıldız'ın (54) emniyetin mahrem imamı olduğu belirlendi.

PERDELERİ HEP BİR MİKTAR AÇIK BIRAKMIŞ, ARACINI HEP AYNI NOKTAYA PARK ETMİŞ

Ekipler, bir süre teknik ve fiziki takip yaptıkları Yıldız'ın, kendi evi yerine "gaybubet evi"nde kaldığını, perdeleri dışarıyı gözlemlemek için bir miktar açık bıraktığını, market alışverişine aynı saatte gittiğini ve aracını hep aynı noktaya park ettiğini tespit etti.

KOD ADI SİNAN'DI

"Sinan" kod adıyla polis amir ve müdürler için sohbet organize edip, örgütün kriptolu mesajlarını ilettiği ve terfileri ayarladığı öne sürülen Yıldız, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

KENDİSİNİ TAKİP ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜ ARAÇ PLAKALARINI PEÇETELERE YAZMIŞ

Evde yapılan aramada din öğretmeniyken ihraç edilen Yıldız'ın kendisini takip ettiğini düşündüğü polis araçlarının plakalarını yazdığı peçeteler bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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