FETÖ'nün Doğan Medya'yı işgal davası ertelendi

İSTANBUL 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, iddianamelerin eline ulaşmadığını iddia eden tutuklu 3 sanığa savunmaları için süre isteyip istemediklerini sordu.Tutuklu sanıklar, savunmaları için süre talep etti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarını yapmadan müştekileri dinlemenin yargılamaya bir katkı yapmayacağı kanaatine vardıklarını belirterek duruşmayı 7-8-9 Ağustos'a erteledi.Heyet, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçları dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.