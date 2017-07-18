FETÖ'nün Doğan Medya'yı işgal davası ertelendi

İSTANBUL 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Abdurrahman Orkun Dağ, iddianamelerin eline ulaşmadığını iddia eden tutuklu 3 sanığa savunmaları için süre isteyip istemediklerini sordu.Tutuklu sanıklar, savunmaları için süre talep etti.Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların savunmalarını yapmadan müştekileri dinlemenin yargılamaya bir katkı yapmayacağı kanaatine vardıklarını belirterek duruşmayı 7-8-9 Ağustos'a erteledi.Heyet, tutuklu sanıklar eski yüzbaşılar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın savunmalarının alınmamış olması, mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçları dikkate alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.