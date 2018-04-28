Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

FETÖ mağduru müdürler beraat etti

FETÖ’nün Sakarya’da 2009 yılında dönemin üst düzey emniyet görevlilerini hedef alan kumpaslarından biri daha hukuken tescillendi

FETÖ mağduru müdürler beraat etti

FETÖ’nün Sakarya’da 2009 yılında dönemin üst düzey emniyet görevlilerini hedef alan kumpaslarından biri daha hukuken tescillendi

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:57
FETÖ mağduru müdürler beraat etti
banner404

KAMUOYUNDA ‘Akyazı Çetesi’ veya ‘Yazıcı Çetesi’ olarak bilinen davada, mağdur emniyet müdürlerine beraat kararı çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal, dönemin Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuz Çuhadar ve yardımcısı Hüseyin Kopuzoğlu’nun da aralarında bulunduğu polis müdürleri hakkında beraat kararı verdi.  

FETÖ kurgusu

2009 yılında Sakarya’da başlatılan operasyon yürüten isimlerin daha sonra FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmış, bir kısmı tutuklanırken bir kısmı da firar etmişti.  O dönem mağdur edilen isimlerden Faruk Ünsal, FETÖ kumpaslarının açığa çıkmasının ardından KOM Daire Başkanlığı yapmış, Oğuz Çuhadar da İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanmıştı. Polis müdürlerinin 4 yıl boyunca ‘Ergenekon’ soruşturması kapsamında hukuksuz olarak telefonlarının dinlenmesine ilişkin dava ise devam ediyor

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
FetöSakaryaKumpas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt
Hükümet ve AK Parti'den Gül'e ilk yanıt
Gül'ün kararı üzerinden muhalefete yüklendi: Çatı çöktü
Gül'ün kararı üzerinden muhalefete yüklendi: Çatı çöktü
PTT'ye 5 bin personel alınacak
PTT'ye 5 bin personel alınacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim