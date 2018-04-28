FETÖ mağduru müdürler beraat etti

KAMUOYUNDA ‘Akyazı Çetesi’ veya ‘Yazıcı Çetesi’ olarak bilinen davada, mağdur emniyet müdürlerine beraat kararı çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, dönemin Sakarya Emniyet Müdürü Faruk Ünsal, dönemin Sakarya Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuz Çuhadar ve yardımcısı Hüseyin Kopuzoğlu’nun da aralarında bulunduğu polis müdürleri hakkında beraat kararı verdi.

FETÖ kurgusu

2009 yılında Sakarya’da başlatılan operasyon yürüten isimlerin daha sonra FETÖ üyesi olduğu ortaya çıkmış, bir kısmı tutuklanırken bir kısmı da firar etmişti. O dönem mağdur edilen isimlerden Faruk Ünsal, FETÖ kumpaslarının açığa çıkmasının ardından KOM Daire Başkanlığı yapmış, Oğuz Çuhadar da İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanmıştı. Polis müdürlerinin 4 yıl boyunca ‘Ergenekon’ soruşturması kapsamında hukuksuz olarak telefonlarının dinlenmesine ilişkin dava ise devam ediyor