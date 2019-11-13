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FETÖ liderinin manevi oğlu Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyaretine başladığı saatlerde iki Demokrat Partili senatör ABD Kongresi'nde Türkiye'de insan hakları ihlalleriyle ilgili yasa tasarısı açıkladı. Tasarıyla ilgili basın toplantısına FETÖ lideri Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter de katıldı.

GÜNDEM 13.11.2019, 09:02
FETÖ liderinin manevi oğlu Türkiye karşıtı basın toplantısına katıldı
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TÜRK hükümetinin terörle mücadele yetkilerini siyasi rakiplerini hedef almak için kötüye kullandığını belirtilen yasa tasarısını Massachusetts Senatörü Edward J. Markey ve Oregon Senatörü Ron Wyden sundu. Tasarıda, düşünce suçundan tutuklu olanların ve siyasi mahkumların serbest bırakılması istendi; basın, internet özgürlüğünün ve de hukukun üstünlüğüne vurgu yapıldı.

Tasarıyı açıklayan Senatör Edward J. Markey, "Alarm zillerini çalmak için en iyi zaman. Yarın Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın daveti üzerine Beyaz Saray'da olacak. Başkan Trump yakın zamanda ABD güçlerini Suriye'nin kuzeyinden tek taraflı çekerek, Türk güçlerine Kürtler'e yönelik katliam yapmalarının yolunu açan vicdansız bir karar verdi. Bu mesele pek çok ve iyi nedenlerle dikkat çekti. Ancak Türkiye ve dünyadaki Türk vatandaşlarının haklarının ihlali yeteri kadar dikkat çekmemişti" dedi.

"TRUMP DAVETİ İPTAL ETMELİ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'ın davetini iptal etmesi gerektiğini savunan Senatör Markey, "Başkan Trump, Türkiye'nin insan hakları sicilinin kabul edilemez olduğunu açıkça söylemeli, aynı şekilde ABD Senatosu da tüm dünyada demokrasi ve insan haklarına bağlılığını göstermeli" dedi.

Markey bu tasarıyla Türk halkına ve otoriter rejimlerde acı içinde yaşayan tüm halklara duyarlılıklarını göstermek istediklerini de belirtti ve "ABD'de özgürlüğünüz için savaşma hakkına inanan müttefikleriniz var" diye konuştu.

Senatör Markey tasarının içeriğini de, "ABD'nin Türkiye'de demokrasi ve refahı desteklemesi, gazetecileri, muhalifleri ve Kürtler gibi azınlıkları hedef alan terörle mücadele yetkilerinin kötüye kullanılmasına karşı çıkması, Türkiye'de düşünce suçlularının serbest bırakılması için çalışan sivil toplum örgütlerine yardım sağlaması" olarak sıraladı.

"Haksızca gözaltına alınan gazeteciler ve basın çalışanlarının serbest kalması için taleplerimizi öncelik haline getirmeliyiz. ABD yönetimi, gazetecilerin ve basın kuruluşlarının sosyal medya hesaplarına baskıyı kesmesi ve Wikipedia yasağının kalkması için Türk hükümetine baskı yapmalı" diyen Massachusetts Senatörü, "Hakkınız olanları almanız için daima çalışacağız" mesajını verdi.

"ENES KANTER İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Hakkında kırmızı bültenle uluslararası arama emri çıkartıldığını söyleyen firari FETÖ'cü Enis Kanter'e destek veren Senatör Markey, "Yabancı liderlerin, gördükleri baskıyı dile getirenleri cezalandırmak için uluslararası kolluk kuvvetlerini silah gibi kullanma girişimleri dünyanın hiçbir yerinde kabul edilemez. Senatör Wyden ve ben, Sayın Kanter'in işini yapabilmesi ve ifade özgürlüğü adına ABD dışına güvenle seyahati için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'A TAM SAHA BASKI"

Basın toplantısında konuşan Senatör Roy Wyden da, Senato Maliye Komisyonu'nun bir üyesi olarak ''Halkbank ve bankanın İran'a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için tasarladığı milyarlarca dolarlık komploda Türk hükümetinin rolüyle ilgili'' soruşturma başlatanlardan biri olduğunu hatırlattı.

Dünyada hükümetler halklarının haklarını ve özgürlüklerini kısıtlarken ABD'nin bir köşede sessizce oturamayacağını söyleyen Senatör Wyden, "Hele ki bu hükümet özellikle de Amerika'nın önemli bir müttefiki olan Türkiye ise bu imkansız. Bugün burada Türk halkının ve başkalarının insan haklarını ihlal etmesini durdurması adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam saha baskı yapmak için toplandık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için de ekip olarak kararlıyız" dedi.

"HOCAEFENDİ YOLUNDA ANAM TÜM SÜLALEM FEDA OLSUN"

Enes Kanter, ailesi tarafından evlatlıktan reddedilmişti. Soyadını Gülen olarak değiştirdiğini duyuran Kanter açıklamasında "Vefalı, fedakar insanların gözyaşları ile büyüttüğü bu hizmet için bir Enes değil bin Enes feda olsun. Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun. Bu dava uğrunda bir değil saçlarım adedince başım olsa yine veririm feda olsun" ifadelerini kullanmıştı.

#fetö lideri #türkiye #basın toplantısı #enes kanter #Fethullah Gülen
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