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FETÖ istifaya zorlamış

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede beyanları yer alan eski bir askeri okul öğrencisi, FETÖ'nün, örgütten ayrılması nedeniyle kendisini TSK'dan istifa etmeye zorladığını ileri sürerek başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere tüm terör örgütü yöneticilerinden şikayetçi oldu

FETÖ istifaya zorlamış

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin iddianamede beyanları yer alan eski bir askeri okul öğrencisi, FETÖ'nün, örgütten ayrılması nedeniyle kendisini TSK'dan istifa etmeye zorladığını ileri sürerek başta örgüt elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere tüm terör örgütü yöneticilerinden şikayetçi oldu

18 Temmuz 2017 Salı 13:25
FETÖ istifaya zorlamış
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İZMİR'DE "askeri casusluk  soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin  iddianamede ifadesine yer verilen eski askeri okul öğrencisi, Fetullahçı Terör  Örgütü'nün (FETÖ) örgütten ayrılan yaklaşık 100 kişiyi tasfiye ettiğini ileri  sürerek, örgütün elebaşı ve sözde yöneticiler hakkında şikayetçi oldu. 
 
İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın 43'ü tutuklu, 23'ü  firari 102 sanık hakkında hazırladığı ve İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul  edilen iddianamede, FETÖ'nün TSK içinde nasıl yapılandığını ortaya koyan,  örgütten ayrılan ya da yapının dışındaki askeri okul öğrencilerine uyguladığı  istifa baskısına ilişkin, şikayetçi eski bir askeri okul öğrencisinin  anlattıkları yer aldı.
 
"İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı  bilgilerin sızdırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma sonrası İzmir Emniyet  Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine 25 Kasım 2015'de gelen M.F.K, FETÖ  üyelerinden şikayetçi oldu.
 
Eski askeri okul öğrencisi M.F.K, iddianamede "şikayetçi" sıfatıyla  yer alan ifadesinde, FETÖ/PDY ile ortaokul 2. sınıfa gittiği 2003 yılında  memleketinde tanıştığını belirtti.
 
FETÖ'ye ait bir dershaneye gittiği sırada sonradan "Işık evi" olduğunu  öğrendiği bir eve yönlendirildiğini, V.A isimli üniversite öğrencisinden  ortaöğretim sınavlarına hazırlık için ek dersler aldığını aktaran M.F.K, askeri  liselere gitme isteğini ifade etmesi sonrası ise örgüt üyelerince gittiği  dershanesinin değiştirildiğini kaydetti.
 
Sınavla Maltepe Askeri Lisesini kazandığını anlatan Kılıç, bu başarısı  sonrası üst düzey örgüt üyelerinin de kendisine gösterdiği ilgiyi artırdığını  vurguladı.
 
Askeri okula devam ettiği dönemde Yerköy'deki örgüt evinin sorumlusu  ile irtibatını devam ettirdiğini ifade eden M.F.K, bu kişiye arkadaşlarıyla  ilgili bilgiler verdiğini ve onun tavsiyeleriyle de kendisini gizlediğini beyan  etti.
 
"Sorun kız arkadaşsa çözeriz"
 
Örgütte "abi" olarak anılan kişiyle yaptığı bir gizli buluşmada  kendisine örgüt elebaşı Gülen'in kasetleri dinletildikten sonra "cemaat"ten  ayrılanlara ya da ayrılmayı düşünenlere atılabilecek olan "şefkat tokadı"ndan  bahsedildiğini belirten Kılıç, şunları anlattı:
 
"2006 yılının bahar döneminde 'Vedat isimli FETÖ abisine telefonda  bundan sonra görüşmek istemediğimi söyledim. Kendisine, FETÖ'nün bir elemanı  olmak istemediğimi iletttim. Çok şaşırdı ve 'Yüz yüze görüşelim' dedi ancak ikna  kabiliyetlerini bildiğim için bu teklifini kabul etmedim. Bana 'Biz neyi eksik  yaptık, paraysa para verelim. Sorun kız arkadaş ise onu da çözeriz' dedi.  Kendisine 'Bundan sonra sizinle düşmanız' dediğimde daha önce beraber  çektirdiğimiz doğum günü fotoğraflarını kastederek 'Bizdeki fotoğraflarını ne  yapalım' diyerek bana aba altından sopa gösterdi. Ben de 'Yakarsanız sevinirim'  diye karşılık verdim. 2009'da askeri liseyi bitirdikten sonra Kara Harp Okulunun  Menteş'teki intibak eğitimine başladım."
 
"Fetullahçılar ne yapar biliyor musun?"
 
Menteş'te çok ağır eğitimlere tabi tutulduğunu, örgütten ayrıldığı  için TSK'dan istifa etmesi yönünde baskıya maruz kaldığını savunan M.F.K,  yaklaşık 2 gün uykusuz kaldığı bir dönemde takım komutanı üsteğmen Ö.Ö'nün  kendisini yanına çağırarak "Bu ne sakal Fetullahçı mısın, sakal bırakıyorsun"  diye bir söylemde bulunduğunu vurguladı.
 
Müşteki M.F.K, kendisini subay lokaline çağıran kurmay yüzbaşı  E.Ş'nin, Fetullah Gülen cemaatinden V.A. ile görüştüğünü bildiklerini söylemesi  üzerine durumu kabul etmek zorunda kaldığını kaydetti.
 
Aralarında geçen bu diyalog sonrası E.Ş'nin kendisinin yakasına  yapıştığını aktaran M.F.K, "Bana, 'Sen dün onlara ihanet ettin, yarın da vatana  ihanet edersin, senin gibilerin Silahlı Kuvvetlerde yeri yok. Yarın topla  bavulunu çek git' dedi." ifadesinde bulundu.
 
Yaklaşık 100 subay adayı atıldı
 
İstifa dilekçesi yazarak TSK ile yolunu ayırmak zorunda kaldığını  belirten M.F.K,  "Benim dönemimden cemaatten ayrılan yaklaşık 100 kişi bunların  ordudaki uzantılarının hışmına uğrayarak ağır eğitimler bahanesiyle ya da  başarısızlık veya disiplinsizlik sebebiyle ordudan atılmıştır." şeklinde ifade  verdi.
 
"Hepsinden şikayetçiyim"
 
İzmir'de 2012 yılında gerçekleştirilen "casusluk operasyonu"nu  televizyondan seyrettikten sonra İzmir emniyetine gelerek örgütün TSK içindeki  yapılanması hakkında bilgi vermek istediğini anlatan M.F.K, çocuk sayılabilecek  yaşlarda kendisini kandırarak örgütün içine çeken, dini duygularını istismar  eden, askeriye içinde kendisini örgütsel faaliyetlerde kullandıktan sonra yapıdan  ayrıldığını söylemesinin ardından TSK'den istifaya zorlayan başta örgüt elebaşı  Fetullah Gülen olmak üzere tüm örgüt yönetici ve üyelerinden davacı ve şikayetçi  olduğunu kaydetti.
 
Operasyon
 
İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Okan Bato'nun yürüttüğü soruşturma  kapsamında, "İzmir'deki askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı  bilgilerin sızdırılmasına ilişkin inceleme ve elde edilen belgeler doğrultusunda,  FETÖ/PDY'ye yönelik farklı zamanlarda düzenlenen operasyonlarda, aralarında eski  Tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Kurmay Albay  Mehmet Demirağ ve eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri  emekli Albay Gürsel Yüce ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu çok sayıda zanlı  gözaltına alınmıştı.
 
Firari FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, örgütün üst düzey yöneticileri  Mehmet Ali Şengül, Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve  İsmail Büyükçelebi ile Tarık Toros hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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FetöAskeri Casusluk SoruşturmasıTSK
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