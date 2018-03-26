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FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

Polisten kaçmaya çalışan FETÖ firarisi işadamı kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna çarpıp, sürükledikten sonra başka bir araca sıkıştırarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan firari işadamı önceki gün Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis memurunun ölümden döndüğü o olayın görüntülerine Milliyet.com.tr ulaştı

FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü

Polisten kaçmaya çalışan FETÖ firarisi işadamı kendisini yakalamaya çalışan polis memuruna çarpıp, sürükledikten sonra başka bir araca sıkıştırarak ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan firari işadamı önceki gün Edirne’nin İpsala ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalandı. Polis memurunun ölümden döndüğü o olayın görüntülerine Milliyet.com.tr ulaştı

26 Mart 2018 Pazartesi 10:32
FETÖ firarisi dehşet saçtı! Polis ölümden döndü
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HAKKINDA FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklama kararı olan işadamı İsmail Ç’yi arayan Kayseri Emniyet Müdürlüğü, TEM şube ekipleri, İsmail Ç.’nin Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işyerinde olduğunu belirledi. Firari işadamını yakalamaya giden polis ekipleri işyerinden ayrılan İsmail Ç.’ye aracına binerken yetişti. Polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan işadamı kaçmak için aracını çalıştırdı. 

Polisi ezdi

Bu sırada kapıyı açmaya çalışan polis memuruna çarptı. Polis memuru kaputun üstüne düştü. İsmail Ç.’  o halde aracını sürmeye devam ederken bir diğer polis arkadan koşarak havaya ateş etmeye başladı. İsmail Ç., yaklaşık 50 metre sonra yola çıkarken başka bir araca çarptı. Firari işadamının arabasıyla diğer araç arasında sıkışan polis memuru yaralandı. İşadamı ise aracıyla kaçmayı başardı. Kolu ve kaburgaları kırılan polis memuru arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yunanistan’a kaçarken yakalandı

İsmail Ç.’, 2 Mart’ta yaşanan olaydan 22 gün sonra 24 Mart’ta İpsala’da yanındaki iki kişiyle  birlikte Yunanistan’a kaçmak isterken yakalandı.  Üzerinden 10 bin Euro para çıkan İsmail Ç. Kayseri’ye getirildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor. Polis memuru ise tedavi altında... İsmail Ç.’nin kardeşi Osman Ç.’nin de FETÖ firarisi olarak aranıyor.

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Anahtar Kelimeler:
PolisFetöEdirneYunanistan
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