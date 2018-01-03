Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

FETÖ elebaşının 'beddua seansına' katılmışlar

İnşaat firması sahibi Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "bölge ve il imamlarıyla" FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı belirtildi

FETÖ elebaşının 'beddua seansına' katılmışlar

İnşaat firması sahibi Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "bölge ve il imamlarıyla" FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı belirtildi

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:12
FETÖ elebaşının 'beddua seansına' katılmışlar
banner404

GAZİANTEP Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "finans yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, hakkında dava açılan inşaat firması sahibi Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianamede, sanığın "bölge ve il imamlarıyla" FETÖ elebaşının beddua seansına katıldığı belirtildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün "finans yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütü yönetme" suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Ahmet Selim Ener hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
Sanığın sosyal paylaşım sitelerinde örgüt lehine paylaşımlarda bulunduğu ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği belirtilen iddianamede, sanığın bilgisayarında yapılan incelemede örgüt üyelerinin kullandığı "KakaoTalk" programının kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.
 
FETÖ elebaşının talimatıyla ismini değiştirmiş
 
"Gaziantep Valiliği Olağanüstü Hal Bürosuna sanığın örgüt içerisinde 'abi' pozisyonunda yer aldığı ve asıl isminin Ercan Ener olduğu ancak Pensilvanya'dan gelen talimatla adını Ahmet Selim olarak değiştirdiği" yönünde ihbar geldiği ifade edilen iddianamede, sanığın nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucu, 2006 yılında mahkeme kararıyla ismini Ahmet Selim olarak değiştirdiğinin tespit edildiği bilgisi yer aldı.
 
MASAK raporlarına da yer verilen iddianamede, sanığın Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir derneği üyesi olduğu ve "beddua seansına" birlikte gittiği firari sanık Oğuz Bazoğlu'na iki farklı tarihte toplam 2 milyon lira havale gerçekleştirdiği ve büyük hissedarı olduğu inşaat firmasının örgütle iltisaklı çok sayıda kurum ve kişiye para transferi yaptığı kaydedildi.
 
İddianamede, sanığın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'ya "destek" çağrısından hemen sonra banka yetkilisine gönderdiği e-postada, "Bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001 yılında olduğu gibi neyimiz varsa, namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini, arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek, bankamıza mevduat koyacağız." yazdığı bilgisine yer verildi.
 
Sanığın Bank Asya'da 18 ayrı hesabının olduğu belirtilen iddianamede, her personeli için de bankaya 25 bin liralık hesap açma hedefi koyduğu kaydedildi.
 
İddianamede, sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para topladığı, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaşmasının örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Sanığın, örgütün Gaziantep "bölge imamı" Mehmet Kocatürk (firari sanık) ile Diyarbakır, Batman ve Mardin imamları ile 17 Aralık 2013'te Pensilvanya'ya örgüt elebaşının yanına gittikleri, orada gerçekleşen "beddua seansına" katıldıkları ve 22 Aralık 2013'te birlikte aynı uçakla geri döndükleri kaydedilen iddianamede, "Bu kadar önemli kişinin aynı uçakta önlü arkalı, sağlı sollu oturmalarının tesadüfü olamayacağı anlaşıldığından, sanığın FETÖ yöneticiliğinin bulunduğu ve alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılması kamu adına talep olunur." ifadesine yer verildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Selim EnerFetö
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava
FETÖ’nün finansal yapılanmasına ilişkin dava
FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı
FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya kritik ziyaret!

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim