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12 Mart Günlük Burç Yorumu

FETÖ elebaşı Gülen'den flaş açıklamalar: Türkiye'ye isteyerek gideceğim!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 yıl geçti. Türk halkının aklında darbe girişimini FETÖ elebaşı Gülen ve yandaşlarının yaptığına dair şüphe bulunmazken, terörist başı Gülen hala inkar politikasını devam ettiriyor

FETÖ elebaşı Gülen'den flaş açıklamalar: Türkiye'ye isteyerek gideceğim!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 yıl geçti. Türk halkının aklında darbe girişimini FETÖ elebaşı Gülen ve yandaşlarının yaptığına dair şüphe bulunmazken, terörist başı Gülen hala inkar politikasını devam ettiriyor

12 Temmuz 2017 Çarşamba 14:39
FETÖ elebaşı Gülen'den flaş açıklamalar: Türkiye'ye isteyerek gideceğim!
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümüne sayılı günler kala yeniden sahneye çıktı.
Pensilvanya’da bulunan çiftliğinden ABD merkezli basın kuruluşu NPR’a konuşan Gülen, darbe girişimini reddetti. 15 Temmuz darbe girişiminin emrini veren ve 12 Eylül 1980 darbesinin ardından da Kenan Evren ve diğer darbecilere selam duran, Sızıntı dergisi üzerinden darbecilere övgü yağdıran Fetullah Gülen, 28 Şubat’ta da “Beceremediniz bırakın” sözlerini unutturarak, “Bugüne kadar bütün darbelere karşı durdum” iddiasında bulundu.
15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü askerlere darbe talimatı veren ve 249 sivil, asker ve polisin şehit olduğu iki binin üzerinde kişinin de yaralandığı darbe girişimini daha önce ‘tiyatro’ olarak nitelemeye kalkışan ve meydanlara dökülen halka hakaretler savuran Gülen kendisiyle çelişerek, darbenin cinayet olduğunu savundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden teröristbaşı Gülen, “Son dileğiniz ne olur?”sorusuna ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ağır hakaretlerde bulanarak cevap verdi.
“Darbeyi yapanlar beni tanıyor olabilir”
15 Temmuz darbe girişiminde yer alan FETÖ’cüleri tanımadığını iddia eden Gülen, “Beni tanıyor olabilirler, bazı konferanslara katılmış olabilirler, hiçbir fikrim yok. Eğer herhangi bir asker beni çağırıp planlarından bahsetmiş olsaydı onara ‘Siz cinayet işliyorsunuz’ derdim” diye konuştu.
Türkiye’nin iade talebi ile ilgili de konuşan FETÖ elebaşı Gülen, “Ben ABD’nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusundaki itibarını göz önünde bulunduruyor ve eğer ABD beni Türkiye’ye iade ederek bu itibar riske atmaya istekli olursa, ben asla hayır demeyeceğim. Türkiye'ye isteyerek gideceğim” dedi.
“ABD’de kalmam akıllıca bir karar”
Gülen röportajında ABD’ye ise hayranlık duyduğunu söyledi. Gülen, “ABD’ye demokrasisi ve dünyadaki liderliği için her zaman bir hayranlık duydum. Burada kalmam akıllıca bir karar.”

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Son Güncelleme: 12.07.2017 14:45
Anahtar Kelimeler:
Fetullah GülenDarbe GirişimiFetö15 Temmuz
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