FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı

YAZIŞMADA, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonu artırmak için rüya taktiği kullanıldığı ve çözülmeyi engellemek için cennet vaadinde bulunulduğu da belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Hollanda yapılanmasının önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen şüpheli A.T'nin "ByLock" üzerinden yaptığı yazışmalar çözüldü.



Öğretim görevlisi, yurt işletmeni, sanayici, işletmeci, ögretmenlik gibi meslek gruplarından oluşan bir kısım örgüt üyeleriyle, örgütün sözde Hollanda, Fransa, Viyana, Belçika sorumlularının dahil olduğu yazışmalarda, örgüt üyelerinin uyması gereken kurallar ve tedbirler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in konuşmalarından alıntılar, örgütteki çözülmeyi engellemek için uyarı niteliğinde mesajların yer aldığı görüldü.



Cennet vaadi



Yazışmalarda, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için rüyalarla oyalama taktiğine devam ettikleri, çözülmeyi engellemek için de rüyalarla yaptıkları propaganda çalışmalarına Hazreti Muhammed'i alet ettikleri ortaya çıktı.



Yazışmalarda yer alan bir rüya anlatımında şu ifadeler yer aldı:



"Bütün abi ve ablalar Allah Resulü'nün önünde toplanmışız. Bir arkadaş ayağa kalktı. 'Ya Resulallah bugünlerde olan bu olay ve hadiselerden dolayı bize ne tavsiye edersiniz?' dedi. Allah Resulü buyurdular ki; 'Sükunetinizi bozmayın, gece namazlarınızı terketmeyin. Başka Müslümanlar hakkında gıybet etmeyin. Birlik ve beraberliğinizi bozmayın. Başka arkadaşlar da başka sorular sordu. En son ben kalktım 'Ya Resulallah ahir zamanda gelen, sizin yolunuza sahip çıkan biz Kutsiler yarın kabrin öbür tarafında, kıyamet sabahı, haşir meydanında biz ve siz nasıl olacağız?' Allah Resulü buyurdular ki, 'Haşir meydanında sizi almadan Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah sizinle olacak' dedi."



Örgüt üyelerine biraz daha sabırlı olmaları yönünde telkinde bulunulduğu görülen yazışmalarda, "Siz Hz. Nuh'un durduğu gibi dimdik durursanız, Hz. Yunus'un muzdar hali gibi bir teveccühte bulunursanız, inanın onları tufanın üstünde tutan ve balığın karnından dışarı atan kudret, sizi de pek yakında sahil-i selamete çıkaracaktır. Bu davanın akıbetinden endişe etmeyin. Siz kendi akıbetinizden endişe edin. Çünkü bu davayı sahibi mutlaka selamete erdirecektir." ifadeleri yer aldı.



Yazışmalara, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için İslam kutsallarının istismar edilmesine yazışma içeriklerine de rastlandı.



1 dolarları yakalatmamak için uyarı



Yine yazışmalarda örgütün Hollanda sorumlusu olarak değerlendirilen H.Y. adlı bir kullanıcının 15 Ocak 2016 tarihinde "bereket parası" başlığıyla gönderdiği bir mesajda, "Değerli abiler Türkiye'deki gözaltına alınmalarda farklı farklı kişilerde 1 dolar çıkınca nedenini sorguladıklarında meselenin büyüğümüzden geldiğiyle ilgili olduğunu çözmüşler. Dolayısıyla bize bakan yönüyle özellikle Türkiye'ye gidip gelen arkadaşlar bu konuda hassas olsalar ve cüzdanlarında dolar ve HE (hoca efendi) imzalı saatlerle girip çıkmasalar iyi olur. Makul şüpheden dolayı problem çekmesinler inşallah." ifadelerine yer verildiği belirlendi.



Terörist başı Gülen'in videolarının yayınlandığı herkül.org sitesinin kapatılmasına yönelik yazılan mesajlarda ise, "Herkül'ün şimdilik kapatılmış olmasını fırsata çevirelim ve yıllardır hedeflediğimiz üzere Herkül'ün youtube ve facebook aboneliğini artıralım. Buralardan izleyelim ve izletelim inşallah. Çok önemli." şeklinde talimat verildiği ortaya çıktı.



Öte yandan yine sitenin kapatılmasına ilişkin yazılan bir mesajda, Türkiye'deki tahribatın tamiratının çok zor gözüktüğü, bu hadiselerle meşgul olarak bunlara takılınmaması yönünde telkin edici mesajlar yazıldığı belirlendi.



Söz konusu mesajda, "Alternatif yol ve yöntemler konuşalım. Bize düşen şey budur. Onca kalabalık arasından o topu kaleye nasıl yuvarlarız? Ona kilitlenmemiz lazım. Biraz temkinli gitmemiz lazım. Dünyanın neresinde olursak olalım kimseyi endişeye sevketmemek lazım." ifadeleri yer aldı.



Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor. Eğlenmenin, zevki sefanın vakti değildir. Şen şakrak konuşanları çok yadırgıyorum" sözlerini içeren mesajların da atıldığı görülen yazışmalarda, örgüt üyelerinin alacağı tedbirler üzerine yazılar da mevcut.



Kaynak Holding'e kayyum atanmasından hemen sonra, holdinge ait bir programın kullanılmasının uygun görülmediği, ayrıca holdingin imkanlarının örgüt yöneticileri ve üyelerinin yurtdışı konaklama ve diğer ihtiyaçları için kullanıldığına dair mesajların da ortaya çıktığı yazışmalarda, FETÖ'nün dünyadaki faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam'ın araştırmalarıyla ilgili neler yapılabileceğinin de ele alındığı tespit edildi.