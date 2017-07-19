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FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında FETÖ üyelerinin deşifre edilen "ByLock" yazışmalarında, darbe girişiminden önce örgüt üyelerinin "1 dolar" konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı

FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) bünyesinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla Kaynak Holding'e yönelik soruşturma kapsamında FETÖ üyelerinin deşifre edilen "ByLock" yazışmalarında, darbe girişiminden önce örgüt üyelerinin "1 dolar" konusunda uyarıldıkları ortaya çıktı

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:10
FETÖ'den üyelerine 1 dolar uyarısı
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YAZIŞMADA, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonu artırmak için rüya  taktiği kullanıldığı ve çözülmeyi engellemek için cennet vaadinde bulunulduğu da  belirlendi.
 
Alınan bilgiye göre, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca  FETÖ/PDY bünyesinde faaliyet gösterdiği gerekçesiyle Kaynak Holding'e yönelik  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Hollanda yapılanmasının önemli  isimlerinden olduğu değerlendirilen şüpheli A.T'nin "ByLock" üzerinden yaptığı  yazışmalar çözüldü.
 
Öğretim görevlisi, yurt işletmeni, sanayici, işletmeci, ögretmenlik  gibi meslek gruplarından oluşan bir kısım örgüt üyeleriyle, örgütün sözde  Hollanda, Fransa, Viyana, Belçika sorumlularının dahil olduğu yazışmalarda, örgüt  üyelerinin uyması gereken kurallar ve tedbirler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in  konuşmalarından alıntılar, örgütteki çözülmeyi engellemek için uyarı niteliğinde  mesajların yer aldığı görüldü.
 
Cennet vaadi
 
Yazışmalarda, örgüt üyelerinin moral ve motivasyonunu artırmak için  rüyalarla oyalama taktiğine devam ettikleri, çözülmeyi engellemek için de  rüyalarla yaptıkları propaganda çalışmalarına Hazreti Muhammed'i alet ettikleri  ortaya çıktı.
 
Yazışmalarda yer alan bir rüya anlatımında şu ifadeler yer aldı:
 
"Bütün abi ve ablalar Allah Resulü'nün önünde toplanmışız. Bir arkadaş  ayağa kalktı. 'Ya Resulallah bugünlerde olan bu olay ve hadiselerden dolayı bize  ne tavsiye edersiniz?' dedi. Allah Resulü buyurdular ki; 'Sükunetinizi bozmayın,  gece namazlarınızı terketmeyin. Başka Müslümanlar hakkında gıybet etmeyin. Birlik  ve beraberliğinizi bozmayın. Başka arkadaşlar da başka sorular sordu. En son ben  kalktım 'Ya Resulallah ahir zamanda gelen, sizin yolunuza sahip çıkan biz  Kutsiler yarın kabrin öbür tarafında, kıyamet sabahı, haşir meydanında biz ve siz  nasıl olacağız?' Allah Resulü buyurdular ki, 'Haşir meydanında sizi almadan  Firdevs cennetine gitmeyeceğim. Şefaatim inşallah sizinle olacak' dedi."
 
Örgüt üyelerine biraz daha sabırlı olmaları yönünde telkinde  bulunulduğu görülen yazışmalarda, "Siz Hz. Nuh'un durduğu gibi dimdik durursanız,  Hz. Yunus'un muzdar hali gibi bir teveccühte bulunursanız, inanın onları tufanın  üstünde tutan ve balığın karnından dışarı atan kudret, sizi de pek yakında  sahil-i selamete çıkaracaktır. Bu davanın akıbetinden endişe etmeyin. Siz kendi  akıbetinizden endişe edin. Çünkü bu davayı sahibi mutlaka selamete erdirecektir."  ifadeleri yer aldı.
 
Yazışmalara, örgütten ayrılmak isteyenleri tutabilmek için İslam  kutsallarının istismar edilmesine yazışma içeriklerine de rastlandı.
 
1 dolarları yakalatmamak için uyarı
 
Yine yazışmalarda örgütün Hollanda sorumlusu olarak değerlendirilen  H.Y. adlı bir kullanıcının 15 Ocak 2016 tarihinde "bereket parası" başlığıyla  gönderdiği bir mesajda, "Değerli abiler Türkiye'deki gözaltına alınmalarda farklı  farklı kişilerde 1 dolar çıkınca nedenini sorguladıklarında meselenin  büyüğümüzden geldiğiyle ilgili olduğunu çözmüşler. Dolayısıyla bize bakan yönüyle  özellikle Türkiye'ye gidip gelen arkadaşlar bu konuda hassas olsalar ve  cüzdanlarında dolar ve HE (hoca efendi) imzalı saatlerle girip çıkmasalar iyi  olur. Makul şüpheden dolayı problem çekmesinler inşallah." ifadelerine yer  verildiği belirlendi.
 
Terörist başı Gülen'in videolarının yayınlandığı herkül.org sitesinin  kapatılmasına yönelik yazılan mesajlarda ise, "Herkül'ün şimdilik kapatılmış  olmasını fırsata çevirelim ve yıllardır hedeflediğimiz üzere Herkül'ün youtube ve  facebook aboneliğini artıralım. Buralardan izleyelim ve izletelim inşallah. Çok  önemli." şeklinde talimat verildiği ortaya çıktı.
 
Öte yandan yine sitenin kapatılmasına ilişkin yazılan bir mesajda,  Türkiye'deki tahribatın tamiratının çok zor gözüktüğü, bu hadiselerle meşgul  olarak bunlara takılınmaması yönünde telkin edici mesajlar yazıldığı belirlendi.
 
Söz konusu mesajda, "Alternatif yol ve yöntemler konuşalım. Bize düşen  şey budur. Onca kalabalık arasından o topu kaleye nasıl yuvarlarız? Ona  kilitlenmemiz lazım. Biraz temkinli gitmemiz lazım. Dünyanın neresinde olursak  olalım kimseyi endişeye sevketmemek lazım." ifadeleri yer aldı.
 
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in "Türkiye'de kan gövdeyi götürüyor.  Eğlenmenin, zevki sefanın vakti değildir. Şen şakrak konuşanları çok  yadırgıyorum" sözlerini içeren mesajların da atıldığı görülen yazışmalarda, örgüt  üyelerinin alacağı tedbirler üzerine yazılar da mevcut.
 
Kaynak Holding'e kayyum atanmasından hemen sonra, holdinge ait bir  programın kullanılmasının uygun görülmediği, ayrıca holdingin imkanlarının örgüt  yöneticileri ve üyelerinin yurtdışı konaklama ve diğer ihtiyaçları için  kullanıldığına dair mesajların da ortaya çıktığı yazışmalarda, FETÖ'nün dünyadaki  faaliyetlerini araştıran Robert Amsterdam'ın araştırmalarıyla ilgili neler  yapılabileceğinin de ele alındığı tespit edildi.

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FetöFetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıPdy
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