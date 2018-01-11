FETÖ'den tutuklu Şahin Alpay'ın tahliye talebi reddedildi

ANAYASA Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, FETÖ üyeliğinden tutuklu yargılanan gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın, "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı" ve "ifade ve basın özgürlüklerinin" ihlal edildiğine oyçokluğu ile karar verdi. AYM'nin gerekçesini yayınladığı bu kararlarla iki gazeteci için de tahliye yolu açıldı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararının ardından durumu yeniden değerlendirdi, gazeteci Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1 YILDAN FAZLADIR TUTUKLULAR
Mehmet Altan, darbe girişimini önceden bildiği iddiasıyla 10 Eylül 2016'da gözaltına alınarak 22 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Eski Zaman yazarı Şahin Alpay da 30 Temmuz 2016'da tutuklanmıştı.
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