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FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 'finans yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ahmet Selim Ener'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame mahkemece kabul edildi

FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 'finans yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Ahmet Selim Ener'in 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame mahkemece kabul edildi

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:30
FETÖ'den tutuklu iş adamı ile ilgili şoke eden bilgiler ortaya çıktı
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İDDİANAMEDE, örgütten gelen talimat doğrultusunda mahkeme kararıyla ismini değiştirdiği belirlenen Ener'in, Pensilvanya'ya gidip örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'beddua seansı'na katıldığı ifade edildi.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün 'finans yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu iş adamı Ahmet Selim Ener'in 'silahlı terör örgütü yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Kentin en büyük camisini yapacak olan inşaat firmasının büyük oranda hissesinin sahibi olan Eren hakkında hazırlanan iddianamede sanığın sosyal paylaşım sitelerinde örgüt lehine paylaşımlar yaptığı ve çocuklarını örgütün okullarına gönderdiği belirtilirken, Ener'in bilgisayarında yapılan incelemede ise örgüt üyelerinin kullandığı 'KakaoTalk' uygulamasının kalıntılarının bulunduğu yer verildi.
 
TALİMATLA İSMİNİ DEĞİŞTİRMİŞ
 
Örgüt içerisinde 'abi' konumunda yer alan sanığın asıl adının 'Ercan Ener' olduğu ancak Pensilvanya'dan gelen talimatla ismini 'Ahmet Selim' olarak değiştirdiği şeklinde Gaziantep Valiliği Olağanüstü Hal Bürosu'na ihbar geldiği de yer alan iddianamede, nüfus kayıtları incelemesiyle sanığın 2006 yılında mahkeme kararıyla ismini 'Ahmet Selim' olarak değiştirdiği tespit edildi. İddianamede MASAK raporlarına da yer verilirken, sanığın Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan bir derneğe üyesi olduğu ve 'beddua seansına' birlikte gittiği firari sanık Oğuz Bazoğlu'na iki farklı tarihte toplam 2 milyon lira para havale ettiği büyük oranda hissedarı olduğu inşaat firmasının örgütle iltisaklı çok sayıda kurum ve kişiye para transferi yaptığı bilgileri de yer aldı.
 
Sanığın FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in Bank Asya'ya 'destek' çağrısından hemen sonra banka yetkilisine gönderdiği e-postada, "Bankamız için seferberlik ilan ettik. Aynen 2001 yılında olduğu gibi neyimiz varsa, namusumuz bildiğimiz bankamız için yarından tezi yok getireceğiz. Arkadaşlar evini, arabasını satacak, gerekirse başka bankadan kredi çekecek, bankamıza mevduat koyacağız" şeklinde yazdığı bilgilerinin de yer aldığı iddianamede kapatılan Bank Asya'da 18 ayrı hesabının bulunduğu belirtildi.
 
MUHASEBECİYKEN KISA SÜREDE İŞADAMI OLDU
 
Her personeli için de bankaya 25 bin liralık hesap açma hedefi koyduğu yer alan iddianamede, sanığın örgüt adına gizli toplantılara katılarak para toplayıp, 10 yıl önce sıradan bir muhasebeciyken kısa sürede milyonlarca liralık iş hacmine ulaşmasının örgütün finans ayağında yer alarak gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı.
 
'BEDDUA SEANSI'NA KATILMIŞ
 
İddianamede sanık Eren'in, Gaziantep, Diyarbakır, Batman ve Mardin 'il imamları' ile birlikte 17 Aralık 2013 tarihinde Pensilvanya'ya örgüt elebaşının yanına gidip 'beddua seansına' katıldıkları ve 22 Aralık 2013'te birlikte aynı uçakla yeniden yurda döndükleri bilgilerinin yer aldığı iddianamede, "Bu kadar önemli kişinin aynı uçakta önlü arkalı, sağlı sollu oturmalarının tesadüfü olamayacağı anlaşıldığından, sanığın FETÖ yöneticiliğinin bulunduğu ve alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle cezalandırılması kamu adına talep olunur" görüşüne yer verildi.

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GaziantepFetullahçı Terör ÖrgütüFetöPdy
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