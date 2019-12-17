banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı

FETÖ üyeliğinden tutuklanan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un nöbetçi mahkemede verdiği ifade gün yüzüne çıktı. FETÖ'nün mahrem imamı olduğu kişilerle konuştuğu iddialarına Oğuz, "Başkanlık yapmadan önce mali müşavirdim. İşim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum" dedi.

GÜNDEM 17.12.2019, 14:06
FETÖ'den tutuklanan CHP'li belediye başkanının ifadesi ortaya çıktı
banner404

İZMİR'DE, FETÖ/PDY'nin üst düzey yöneticileriyle telefonda irtibat kurduğu iddiasıyla tutuklanıp, Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz'un, nöbetçi mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Oğuz'a, öncelikle yaptığı telefon görüşmeleri soruldu.

Örgütün mahrem imamlarıyla telefon bağlantısı kurduğu iddiası sorulan Oğuz, belediye başkanlığından önce mali müşavir olarak görev yaptığını ve bundan dolayı da telefonunda 9 bin kişinin kayıtlı olduğunu belirtti. Oğuz, "Mahrem imam olduğu belirtilen kişilerle mali müşavirlik işim nedeniyle görüşmüş olabilirim ama hatırlamıyorum" dedi.

YURT DIŞI GEZİLERİ SORULDU

CHP'li başkana yurt dışı gezileri de soruldu. Örgütün en çok okulunun bulunduğu Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Bölgesi'ne yaptığı geziyle ilgili soruya Oğuz'un, "Uluslararası İş Birliği Forumu'na katılmak için ziyareti gerçekleştirdim ve herhangi bir örgüte ait okula ziyarette bulunmadım" şeklinde yanıt verdiği öğrenildi.

BABASI, KILIÇDAROĞLU'NU ARAYARAK "OĞLUM FETÖ'CÜDÜR" DEDİ Mİ?

Başkan Oğuz'un babasının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak, "Oğlum FETÖ'cüdür. Aday gösterirseniz sıkıntı yaşarsınız" dediği iddiaları üzerine babasıyla görüşüp görüşmediği soruldu. Oğuz, 1991 yılında ailevi bir meseleyle aralarına küslük girdiğini fakat ilerleyen süreçte barıştıklarını söyledi. Ayrıca Oğuz şuanda herhangi bir görüşmeme durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi.

OĞUZ'UN AVUKATI: BİZE GÖRE SUÇ UNSURU OLUŞMAMIŞTIR

Öte yandan Oğuz'un avukatlığını yapan Umut Köroğlu, "Bize göre herhangi bir suç unsuru oluşmamıştır" diyerek karara itiraz edeceklerini duyurdu.

#fetö #CHP #belediye başkanı
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
Alanya’nın en gözde lokasyonlarından biri olan Damlataş’ta bulunan DEMAŞ arazisi sizce nasıl değerlendirilmeli?
banner384
Namaz Vakti 17 Aralık 2019
İmsak 06:31
Güneş 07:57
Öğle 12:58
İkindi 15:29
Akşam 17:50
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Başakşehir 15 27
3. Beşiktaş 15 27
4. Trabzonspor 15 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Malatyaspor 15 23
8. Alanyaspor 15 23
9. Denizlispor 15 21
10. Göztepe 15 20
11. Gaziantep FK 15 20
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 15 15
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 17 35
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Crystal Palace 17 23
10. Arsenal 17 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 17 20
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 16 35
3. Sevilla 17 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 17 27
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 17 22
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10
banner440
banner545