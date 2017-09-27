FETÖ'den kapanan yurt sağlık meslek lisesi oldu

HAİN darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY operasyonları kapsamında kapatılan ve daha sonra devlet himayesine geçen FETÖ’ye bağlı eski Ömür Kardeşler Yurdu, Sağlık Meslek Lisesi olarak bilinen Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine tahsis edildi.

2017-2018 Eğitim Öğretim yılının başlaması ile faaliyete geçen yeni okulda yaz boyunca tadilat çalışmaları sürerken, okul kısa zaman içinde eğitim faaliyetine açıldı. Okulu ziyaret eden Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan’ı Milli Eğitim Müdürü Ümit Gökdemir, Okul Müdürü Ramazan Yıldırım okul bahçesinde karşıladı. Okulu inceleyen Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, okulun eksikleri hakkında da Okul Müdürü Ramazan Yıldırım’dan bilgi aldı. Yıllardan bu yana çeşitli okullarda misafir olarak kalan Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesin artık kendi okulunda eğitim vereceğini hatırlatan Başkan Bahçavan, yoğun girişimler FETÖ’den kapanan bu yurdu Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis ettiklerini söyledi. Yine FETÖ ile ilişkisi olan çarşı merkezdeki diğer yurdu da KYK erkek yurdu yapacaklarını hatırlatan Başkan Bahçavan, desteklerinden dolayı Balıkesir Milletvekili Kasım Bostan’a teşekkür etti.

Okul incelemesinin ardından öğretmenler odasında öğretmenler ile bir araya gelen Başkan Bahçavan, öğretmenlerin görüş, istek ve önerilerini de dinledi. Yeni okulun hayırlı olmasını dileyen Başkan Bahçavan, daha sonra okuldan ayrıldı.