FETÖ'den "Haçlılar bizi kurtaracak" rüyası

GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerek 15 Temmuz 2016 öncesi gerekse FETÖ'nün darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturmalarda adalete teslim edilen ve her geçen gün güç kaybeden örgütün yeniden yapılanma girişiminin deşifresi yapılıyor.

Şüphe uyandırmayacak lüks mekanlarda toplantılar düzenleyen, güvenlik güçlerine yakalanmamak için farklı haberleşme programı kullanan ve örgüt elebaşının talimatlarını mensuplarına ileten FETÖ'yü deşifre etmek için özel yöntemler üzerine çalışmalar yürüten istihbarat birimleri, delilleri adli makamlara ulaştırarak soruşturmaların açılmasını sağlıyor.

Güvenlik güçleri ve savcılığın FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik istihbarati çalışmalarında, farklı tarihlerle ve çeşitli rüyalarla mensuplarının motivasyonunu ayakta tutmaya çalışan örgütün, aynı yöntemi kullanmaya devam ettiği saptandı.

Son zamanlarda ise güvenlik güçlerince deşifre edilen örgüt mensuplarının kullandığı yeni gizli mesajlaşma programı, pusula yöntemi veya kendi aralarındaki konuşmalarda, darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan bazı hakim ve savcıların bu ülkedeki yargı mensuplarıyla iş birliğine gittiği ve Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakılacağı anlatılıyor.

Örgüt mensuplarının, ABD'de devam eden ve Rıza Sarraf'ın tanıklık yaptığı Mehmet Hakan Atilla davası öncesi "Türkiye'nin Rıza Sarraf'ın itiraflarıyla köşeye sıkışacağı, hükümetin istifa etmek zorunda kalarak devrileceği, 2017'nin kasım ya da aralık ayında her şeyin daha güzel olacağı ve cezaevindeki tutukluların tahliye edileceği" şeklinde kendi aralarında konuşma yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

''HAÇLI RÜYASI''

"Allah'ın izniyle ABD bu işi halledecek" içerikli konuşmalarda ise bir rüyaya atıfta bulunularak örgüt mensuplarının Müslüman olmayanların çabasıyla kurtulacağı düzmecesi de ağızdan ağıza yayılıyor.

Sözde üst düzey örgüt yöneticileri tarafından hikayeleştirilen, "Haçlı kıyafeti giyen bazı kişiler Fetullah Gülen'in odasına girer. Kendisi, yaşanan son olaylar nedeniyle hasta yatmaktadır. İçeriye girenlerden biri elini uzatır ama onu ayağa kaldıramaz. Bu sefer haçlı kıyafetli şahıs el uzatır ve onu ayağa kaldırır. Bizim kurtuluşumuz da böyle olacak." şeklindeki düzmece rüya, çeşitli yöntemlerle FETÖ mensuplarına iletiliyor.

FETÖ, bu şekildeki anlatımlarla örgütteki kopmaları önlemeyi ve özellikle cezaevindeki mensuplarına umut vermeyi hedefliyor.

İstihbarat raporlarında, bu tür düzmece anlatımlarla mensuplarının umudunu diri tutmaya çalışanların yalanının ortaya çıkmasıyla cezaevinden çıkma ümidini yitiren örgüt üyelerinin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak "itirafçı" olmayı seçtiği bilgisine de yer veriliyor.