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FETÖ'den "Haçlılar bizi kurtaracak" rüyası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren istihbarat birimleri, örgütün, mesaj yoluyla üyelerine ulaştırdığı düzmece rüyalarla kopmaları önlemeye ve cezaevindeki mensuplarına umut vermeye çalıştığını ortaya çıkardı

FETÖ'den "Haçlılar bizi kurtaracak" rüyası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren istihbarat birimleri, örgütün, mesaj yoluyla üyelerine ulaştırdığı düzmece rüyalarla kopmaları önlemeye ve cezaevindeki mensuplarına umut vermeye çalıştığını ortaya çıkardı

09 Aralık 2017 Cumartesi 15:05
FETÖ'den "Haçlılar bizi kurtaracak" rüyası
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GÜVENLİK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gerek 15  Temmuz 2016 öncesi gerekse FETÖ'nün darbe girişiminden sonra yürütülen  soruşturmalarda adalete teslim edilen ve her geçen gün güç kaybeden örgütün  yeniden yapılanma girişiminin deşifresi yapılıyor.

Şüphe uyandırmayacak lüks mekanlarda toplantılar düzenleyen, güvenlik  güçlerine yakalanmamak için farklı haberleşme programı kullanan ve örgüt  elebaşının talimatlarını mensuplarına ileten FETÖ'yü deşifre etmek için özel  yöntemler üzerine çalışmalar yürüten istihbarat birimleri, delilleri adli  makamlara ulaştırarak soruşturmaların açılmasını sağlıyor.

Güvenlik güçleri ve savcılığın FETÖ'nün faaliyetlerine yönelik  istihbarati çalışmalarında, farklı tarihlerle ve çeşitli rüyalarla mensuplarının  motivasyonunu ayakta tutmaya çalışan örgütün, aynı yöntemi kullanmaya devam  ettiği saptandı.

Son zamanlarda ise güvenlik güçlerince deşifre edilen örgüt  mensuplarının kullandığı  yeni gizli mesajlaşma programı, pusula yöntemi veya  kendi aralarındaki konuşmalarda, darbe girişiminin ardından ABD'ye kaçan bazı  hakim ve savcıların bu ülkedeki yargı mensuplarıyla iş birliğine gittiği ve  Türkiye'yi uluslararası kamuoyunda zor durumda bırakılacağı anlatılıyor.

Örgüt mensuplarının, ABD'de devam eden ve Rıza Sarraf'ın tanıklık  yaptığı Mehmet Hakan Atilla davası öncesi "Türkiye'nin Rıza Sarraf'ın  itiraflarıyla köşeye sıkışacağı, hükümetin istifa etmek zorunda kalarak  devrileceği, 2017'nin kasım ya da aralık ayında her şeyin daha güzel olacağı ve  cezaevindeki tutukluların tahliye edileceği" şeklinde kendi aralarında konuşma  yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

''HAÇLI RÜYASI''

"Allah'ın izniyle ABD bu işi halledecek" içerikli konuşmalarda ise bir  rüyaya atıfta bulunularak örgüt mensuplarının Müslüman olmayanların çabasıyla  kurtulacağı düzmecesi de ağızdan ağıza yayılıyor.

Sözde üst düzey örgüt yöneticileri tarafından hikayeleştirilen, "Haçlı  kıyafeti giyen bazı kişiler Fetullah Gülen'in odasına girer. Kendisi, yaşanan son  olaylar nedeniyle hasta yatmaktadır. İçeriye girenlerden biri elini uzatır ama  onu ayağa kaldıramaz. Bu sefer haçlı kıyafetli şahıs el uzatır ve onu ayağa  kaldırır. Bizim kurtuluşumuz da böyle olacak." şeklindeki düzmece rüya, çeşitli  yöntemlerle FETÖ mensuplarına iletiliyor.

FETÖ, bu şekildeki anlatımlarla örgütteki kopmaları önlemeyi ve  özellikle cezaevindeki mensuplarına umut vermeyi hedefliyor.

İstihbarat raporlarında, bu tür düzmece anlatımlarla mensuplarının  umudunu diri tutmaya çalışanların yalanının ortaya çıkmasıyla cezaevinden çıkma  ümidini yitiren örgüt üyelerinin, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak  "itirafçı" olmayı seçtiği bilgisine de yer veriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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