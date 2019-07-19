FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik operasyonda, örgütün "mahrem imamları" ile haberleştikleri belirlenerek gözaltına alınan şüphelilerden 8'i itirafçı oldu

FETÖ'den gözaltına alınan havacılardan 8'i itirafçı oldu
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ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 23 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan  şüphelilerden, aralarında 1 albayın da bulunduğu 8 kişi, etkin pişmanlık  hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgüte  ilişkin bildiklerini anlattı.
 
Örgütle bağlantısını bildikleri askerlerin isimlerini verdikleri ve  "mahrem imamları" da teşhis ettikleri öğrenilen 8 şüpheli, adli kontrol şartıyla  serbest bırakıldı.
 
Tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevkedilen 15 şüpheliden ikisi  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanıp Sincan Cezaevi'ne gönderildi.
 
Zanlılardan 13'ü ise mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz  yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
 
Soruşturma
 
Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 9  Temmuz'da biri albay, ikisi yarbay 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
FETÖ'nün "mahrem imamları" ile sabit telefonlardan periyodik ve  ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen şüphelilerden 23'ü Ankara  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.
 

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