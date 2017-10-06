FETÖ'den gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olan 8 şüpheli şahsa yönelik KOM şube müdürlüğü koordinesinde Kayseri, İstanbul, Adana ve Kocaeli’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda B.C., A.A., A.Ö. ve A.U. ile R.T. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Dosya firarisi olan M.A., B.Ö., T.Ö. isimli şahıslar hakkında ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.