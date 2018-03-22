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FETÖ'den 'direnenin kafasına sıkın' mesajı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi

FETÖ'den 'direnenin kafasına sıkın' mesajı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 17'si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına devam edildi

22 Mart 2018 Perşembe 20:56
FETÖ'den 'direnenin kafasına sıkın' mesajı
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ESKİŞEHİR 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci  duruşmasına, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan  sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.
 
İddianamedeki suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlarını  talep etti.
Daha önce farklı bir dosyada FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen  soruşturma kapsamında hakkında dava açılan, etkin pişmanlık yasasından yararlanan  ve bu dosyada tanık olarak dinlenilen M.A, tutuklu sanıklardan Mustafa Avcı'nın  yapının "il sekreteri" olduğunu savunarak, "Gelen bilgiler onda toplanıyordu.  İsmail Akın ve Abdülhakim Akgül de bu yapıdaydı. İsmail Akın farklı bir göreve  gidince onun yerine mahrem imam olarak Abdülhakim Akgül geçti." dedi.
 
"Direnenin kafasına sıkın"
 
FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu geceye de değinen tanık M.A,  "Darbe girişimi gecesi şifreli mesajlaşma programı olan Eagle üzerinden  'Genelkurmay Başkanlığı önüne, Yıldız'a, emniyetin önüne gidin. Direnenlerin  direnişlerini kırın. Direnenin kafasına sıkın.  Size bağlı olan polislere  söyleyin, askere direnç göstermesinler' diye mesaj geldi. O gece herkesin  bağlılığını göstermesi istenildi." diye konuştu.
 
Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut durumlarının devamına  hükmederken, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüFetö
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