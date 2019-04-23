FETÖ'den aranan okul müdürü sahte kimlikle yakalandı

EMNİYET Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan bir okulda müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Y.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırma sonunda F.Y.'yi sahte kimlik ile yakaladı. Gözaltına alınan F.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

