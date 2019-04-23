FETÖ'den aranan okul müdürü sahte kimlikle yakalandı

Malatya'da, önceden kapatılan okulun müdürü olan ve hakkında yakala kararı bulunan FETÖ/PDY üyesi F.Y., sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'den aranan okul müdürü sahte kimlikle yakalandı
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EMNİYET Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ ile irtibatlı olduğu için kapatılan bir okulda müdürlük yapan ve hakkında yakalama kararı bulunan F.Y.'nin kentte olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptığı araştırma sonunda F.Y.'yi sahte kimlik ile yakaladı. Gözaltına alınan F.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
 

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