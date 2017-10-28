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FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çok sayıda fotoğrafı, yerine gelecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan hesaptan fotoğraf sızdırıldı. Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen kareler, ‘örgüt içi savaşın sinyali’ olarak değerlendirildi

FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çok sayıda fotoğrafı, yerine gelecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan hesaptan fotoğraf sızdırıldı. Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen kareler, ‘örgüt içi savaşın sinyali’ olarak değerlendirildi

28 Ekim 2017 Cumartesi 11:56
FETÖ'de kılıçlar çekildi... Masaj fotoğrafı ile ortaya çıkan kavga
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TERÖR örgütü FETÖ'nün ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikanesinde yaşayan Fetullah Gülen'in tuhaf hallerini gösteren 15 adet fotoğraf, internette dolaşıma sokuldu. Takvim gazetesinin haberine göre önceki paylaşımlardan farklı olarak tabana Gülen'in bunadığı izlenimi verecek görsellerin Gülen sonrası örgütün başına yerine geçecek isimlerden biri olarak gösterilen Şerif Ali Tekalan adına açılan sahte hesaptan paylaşılması dikkati çekti

GÖRSELLER ÖZELLİKLE SIZDIRILDI

Gülen'in sırtına masaj yaptırırken, dili dışarıdayken çekilerek servis edilen fotoğraflar, sosyal medyada alay konusu oldu. Özellikle sızdırıldığı belirgin olan fotoğraflar, Fetullah ile halen örgütün iki numaralı ismi konumunda olan Mustafa Özcan ve diğer elebaşı adayı Şerif Ali Tekalan arasındaki savaşın kızıştığı yorumlarına neden oldu.

ÖRGÜTTE KRİZİN FİTİLİ ATEŞLENDİ

İnternet sitelerince 'yeni' olarak sunulan o karelerde, geçtiğimiz yıl tutuklanan Ali Ünal da yer alıyor. Güncel olmadığı anlaşılan fotoğrafların şimdi servis edilmesi, örgüt içindeki bir ismin arşivini açma tehdidiyle mesaj verdiği yorumlarına yol açtı. Söz konusu hamle, FETÖ içinde büyük bir krizin fitilini ateşledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNE MESAJ VERİLDİ

Paylaşılan görsellerin birçoğunda elebaşı Gülen'in yanı sıra ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki malikaneye gelen örgüt üyeleri de görülüyor. Söz konusu isimlere ya da yakınlarına yönelik bir göndermede bulunulduğu ihtimali ön plana çıkıyor.

FETULLAH'IN VELİAHTI

FETÖ'nün Türkiye'deki sivil bir numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası Kaynak Holding'in de beyniydi. Örgütün 20 yılı aşkın süredir Balkanlar'dan sorumlu imamlığını da yapan Özcan, Gülen'in peşinden gitti. Özcan, Gülen'in veliahtı olarak gösteriliyordu. Özcan'ın Gülen'e bavaş açtığı iddia ediliyor.

LİDERLİĞE SOYUNDU

FETÖ'nün kapatılan eski Fatih Üniversitesi Rektörü olan Şerif Ali Tekalan, hakkında tutuklama kararları çıkmaya başlayınca önce Avrupa'ya, ardından ABD'ye kaçtı. Texas'taki North American Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Tekalan, kısa sürede örgüt içinde yükseldi. Şimdi bu yükselişi, savaş açtığı FETÖ'nün yerine gelerek tamamlamak istiyor.

(Takvim)

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