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FETÖ davalarında yargıdan 4 kriter

Yargı, farklı bölgelerde yapılan 5 ayrı toplantıda, FETÖ'nün davalarında görüş birliği oluşturdu

FETÖ davalarında yargıdan 4 kriter

Yargı, farklı bölgelerde yapılan 5 ayrı toplantıda, FETÖ'nün davalarında görüş birliği oluşturdu

06 Ekim 2017 Cuma 09:01
FETÖ davalarında yargıdan 4 kriter
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İSTİNAF mahkemeleri ve Yargıtay üyelerinin katıldığı toplantılarda sanığın, terör örgütü ile ilişkisi için 4 aşamalı kriterler belirlendi. İşte o kriterler: 
 
1- 2012'Yİ ANLAMIŞ MI?: İlk aşamada sanığın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'den sonra FETÖ'nün devlete karşı bir yapılanma olduğunu anlayıp anlamadığı önem taşıyacak.
 
2- 17/25 ARALIK'TAN SONRA NE YAPTI?: Sanığın, örgütün 17/25 Aralık yargı darbesi sürecini nasıl "okuduğu"na bakılacak. Bank Asya'ya terör örgütü elebaşının çağrıları doğrultusunda para yatırıp yatırmadığı, örgütle bağını koparıp koparmadığı değerlendirilecek.
 
3- MGK KARARLARI: FETÖ'yü, "halkın huzurunu ve ulusal güvenliğini tehdit eden yapılanma" olarak tanımlayan 26 Şubat 2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası devlet görevlilerinin FETÖ ile bağlarını kesmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini benimsedi.
 
4-15 TEMMUZ'DA NE YAPTI?: Özellikle asker sanıklar için, sanığın 15 Temmuz akşamındaki tutumunun iyi izlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Halk dışarıda "darbe oldu" derken darbecinin "terörle mücadele harekâtı yapıyoruz" demesinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
FetöDavaYargı
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