FETÖ davalarında yargıdan 4 kriter

İSTİNAF mahkemeleri ve Yargıtay üyelerinin katıldığı toplantılarda sanığın, terör örgütü ile ilişkisi için 4 aşamalı kriterler belirlendi. İşte o kriterler:



1- 2012'Yİ ANLAMIŞ MI?: İlk aşamada sanığın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'den sonra FETÖ'nün devlete karşı bir yapılanma olduğunu anlayıp anlamadığı önem taşıyacak.



2- 17/25 ARALIK'TAN SONRA NE YAPTI?: Sanığın, örgütün 17/25 Aralık yargı darbesi sürecini nasıl "okuduğu"na bakılacak. Bank Asya'ya terör örgütü elebaşının çağrıları doğrultusunda para yatırıp yatırmadığı, örgütle bağını koparıp koparmadığı değerlendirilecek.



3- MGK KARARLARI: FETÖ'yü, "halkın huzurunu ve ulusal güvenliğini tehdit eden yapılanma" olarak tanımlayan 26 Şubat 2016 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası devlet görevlilerinin FETÖ ile bağlarını kesmemiş olmasının kabul edilemeyeceğini benimsedi.



4-15 TEMMUZ'DA NE YAPTI?: Özellikle asker sanıklar için, sanığın 15 Temmuz akşamındaki tutumunun iyi izlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Halk dışarıda "darbe oldu" derken darbecinin "terörle mücadele harekâtı yapıyoruz" demesinin kabul edilemez olduğunun altı çizildi.