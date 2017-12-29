FETÖ'cüyüm" deyip teslim olan yüzbaşı, sorguda imamların ismini verdi

ANKARA Emniyet Müdürlüğüne Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı Yüzbaşı Burak Akın'ın emniyetteki sorgusu devam ediyor.

ÖRGÜT İMAMLARININ İSİMİNİ VERDİ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 27 Aralık'ta Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek FETÖ üyesi olduğunu itiraf eden Akın'ın sorgusu sürüyor. Akın'ın, ifadesinde, kendisinden sorumlu olan örgüt imamlarının isimlerini verdiği öğrenildi.

BYLOCK KULLANMADIĞI TESPİT EDİLDİ

İlk incelemelerde ise Akın'ın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmadığının belirlendiği tespit edildi.

ORG. ÇOLAK'IN KORUMA MÜDÜRÜYDÜ

Burak Akın, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın da koruma müdürüydü.