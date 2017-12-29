FETÖ'cülükle suçlanan Dündar, yılın en güvenilir kişisi seçildi

ARAŞTIRMA 1-10 Aralık tarihleri arasında 12 il ve 42 ilçeye bağlı 64 mahalle ve köyde 2 bin 248 kişinin katılımıyla yüz yüze gerçekleştirildi. Siyasi isimlerin dahil edilmediği araştırmada duayen gazeteci Uğur Dündar zirvede yer aldı. İkinci sıraya gazeteci Hande Fırat, üçüncü sıraya ise Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ oturdu.

İlk 30 kişilik listede 16 gazeteci ve haberci yer aldı. İlk sırada bulunan Uğur Dündar ile ikinci sırada yer alan Hande Fırat halkın habercilere olan güvenini ortaya koydu. En güvenilir 30 kişinin 25'i erkek, 5'inin ise kadın olduğu görüldü.

Murat Gezici yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Uğur Dündar son yirmi yıldır tüm araştırmalarda halkın büyük güvenini ve desteğini almış önemli isimlerin başında geliyor. TRT'nin tek kanal olduğu yıllardan beri Uğur Dündar, çağdaş Atatürkçü bir kimliğe sahip olması, Türk halkının çıkarlarını savunuyor oluşu, onu güçlü ve güvenilir kılmaktadır. Hande Fırat'ın, modern Tük kadınının demokrasiye sahip çıkmasını temsil ettiği düşünülüyor. İlker Başbuğ'a tutuklu yıllarında dahi halkın desteğinin düşmediği, tam tersine arttığı görülmüştü. Halkın, Başbuğ'un ismini telaffuz ederken yanına ‘Halkın Adamı'nı eklediği görülüyor.”