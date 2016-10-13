FETÖ'cülerin 49 kitabı yerine yenileri dağıtılacak

YENİ kitapların basımına başlandığı ve kısa süre sonra okullara dağıtılacağı belirtildi.

Talim Terbiye Kurulu, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kanun hükmünde kararnameler ile meslekten ihraç edilen bazı Milli Eğitim Bakanlığı personelinin, okullardaki ders kitaplarının yazarları olduğunu da saptadı. Kurul, bunun üzerine başta o yazarlar olmak üzere ilk, orta ve liselerde ücretsiz dağıtılacak kitapları incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda 49 kitabın toplatılıp imha edilmesine karar verildi.

Okullar açılmadan kısa bir süre önce alınan bu karar tüm İl Milli Eğitim Müdürlüklerine iletildi ve kitaplar daha okullara ulaşmadan dağıtım için bekletilen depolarda toplatıldı. Toplatılan kitapların yerine ise, başka yazarların kitaplarının dağıtılmasına karar verildi.

PENSİLVANYA ANISI DERS KİTABINDA

Kitapların FETÖ'den ihraç edilen yazarlara ait olmasının dışında içeriğinin de sakıncalı olduğu belirtildi. Bazı ders konularında Fetullah Gülen'in isminin baş harfleri olan 'F' ve 'G' harflerinin, yine 'Himmet', 'Hizmet hareketi' gibi örgütü akla getirecek kelimelerin öğrencilerin bilinçaltına mesaj verecek şekilde kullanıldığı saptandı. Yine bir ders kitabında FETÖ liderinin oturduğu Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya Eyaleti'ndeki anılarına da yer verdiği kaydedildi.

"KİTAP OLMADAN DERS İŞLENEBİLİYOR"

Talim Terbiye Kurulu tarafından 49 kitabın yerine dağıtılmasına karar verilen yeni kitapların basımının devam ettiği bildirilirken, okullarda kitabı eksik olan illerden olan Kahramanmaraş'ta, akıllı sınıflarda kitap olmadan ders işlendiği belirtildi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, katıldığı bir toplantı da konuyla sorular üzerine yeni kitapların çok yakında öğrencilere dağıtılacağını belirterek şunları söyledi:

"Biz bütün kitaplarımızı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın basmış olduğu bütün kitapları istisnasız Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Portalı üzerinde yayınlıyoruz. Aslında bilişim altyapısı da uygun. Akıllı tahtalarla, tablet bilgisayarlarla öğretmenlerimiz internet bağlantısıyla isterlerse o kitapların tamamına dijital ortamda ulaşma ve indirme imkanına sahipler. Tamamen bir çaresizlik yok bu süreçle ilgili olarak. Ama mutlaka kitabı da çok yakın bir zamanda ulaştıracağımızı ifade ediyorum. Yani kitap olmadan okullarımızda ders işlenebiliyor."

"ÖĞRETMENSİZ SINIF BIRAKMADIK"

Akkurt, FETÖ nedeniyle yapılan ihraç ve görevden almalar üzerine öğretmen açığı görülmemesi için okullar açılmadan çalışma başlattıklarını da ifade ederek, şöyle konuştu:

"FETÖ ile ilgili olarak görevden alınan ya da açığa alınan öğretmenlerle ilgili olarak, tabi her şeyin kendi içerisinde riskleri var, bu riskler içerisinde biz bunları, eğitim fakültesini bitirmiş öğretmen arkadaşlarımızı bayram öncesinde, bayram sürecinde yoğun bir şekilde çalışarak 19 Eylül tarihinden itibaren öğretmensiz sınıf bırakmadık. Dolayısıyla bizim eğitim faaliyetlerine çok ciddi manada bir sekte vuramadığını ifade etmek istiyorum."

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