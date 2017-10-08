'FETÖ'cüler hala oda ve borsalarda aktif bir şekilde çalışıyor'

ÖZDEBİR, Ankaralı bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, ticaret ve sanayi odası seçimlerinin neden ertelendiğine ilişkin soruyu "Büyüklerimizin bir bildiği vardır." şeklinde yanıtladı.



Ankara'da şirket sayılarında patlama yaşandığı yönünde değerlendirmeler yapıldığını belirtilmesi üzerine Özdebir, "Bizde çok fazla bir şey yok. Sanayi odasına kaydolmak için en az 10 adam çalıştırmak lazım. Ticaret ve sanayi odalarında Ankara'nın özel bir durumu var. Osman Gökçek'ten dolayı şirket sayılarında artış varmış ama yalnız o değil. Maalesef FETÖ'cüler hala aktif bir şekilde çalışıyor." dedi.



Bu tespiti neye dayarak yaptıklarının sorulması üzerine Özdebir, "Biz birbirimizi biliyoruz. Kimin ne olduğunu biliyoruz. Alan hakimiyeti sağlamak için bütün odalarda bu anlamda bir baskı var. Eski sivri kişiler çıkmasalar bile ya kripto kişileri ya da birlikte olmakta menfaat gördüklerini öne sürüyorlar. Bu konuda ilgili yerlere bir liste sunduk. Daha sonra o listeyi herkes duydu. O listede ismi olanlar beni tehdit ettiler." diye konuştu.



ASO'nun, bu tip kişileri organlarından ihraç etme yetkisinin olmadığının altını çizen Özdebir, "Sadece istifaya davet ederiz, ederse eder etmez ise yapacak bir şey yok." ifadelerini kullandı.



VERGİ ARTIŞLARI



Gelir ve Motorlu Taşıtlar vergilerine ilişkin düzenlemeler hakkında da konuşan Özdebir, vergi politikaları ve bütçenin tamamen siyasi düşüncelerle yapılan şeyler olduğunu söyledi.



İhtiyaçları karşılamak için para bulmanın Maliye ve Hazinenin görevleri arasında yer aldığının altını çizen Özdebir, "Ama bu ihtiyaçlar gerçek anlamda zaruri ihtiyaç mıdır? Bunun değerlendirmesini mutlaka yapıyorlardır." dedi.



Özdebir, Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini dile getirerek, savunma harcamalarının artmasının yanı sıra savunma ürünlerinin tedarikinde de sıkıntılar yaşandığını kaydetti. Özellikle bazı ülkelerin savunma sanayii ürünlerinin parçalarını Türkiye'ye vermediğini ifade eden Özdebir, "Bizim bunları yerli imkanlarla yapabilmemizle ilgili eksiklerimizi bir an evvel kapatmamız lazım." diye konuştu.



"NÜKLEER PROJELERİNDE BU İŞİ ÇOK RAHAT YAPABİLİRİZ"



ASO Nükleer Kümelenmesinin çalışmaları hakkında da bilgi veren Özdebir, Akkuyu Nükleer Santralini yapan Rus ROSATOM firmasının Rusya'nın St. Petersburg kentinde nükleer santral konusunda eğitim veren büyük kuruluşları olduğunu söyledi.



Söz konusu kuruluşla bir anlaşma yaptıklarını dile getiren Özdebir, "Türkiye'ye geldiler bizim imkanlarımızı gördüler. İhtiyaç analizi yaptılar. Bu kapsamda bir bina hazırlıyoruz. Orada Ruslarla beraber nükleer santral inşaatında kullanılacak parçaları üretebilecek firmaları eğiteceğiz." dedi.



Özdebir, eğitim projesinin Türkiye'deki bütün ilgili firmaları kapsadığını anlatarak, birçok firmayı Fransa ve Rusya'ya götürdüklerini ifade etti.

Dünyada yapımı devam eden 150 nükleer santral bulunduğunu kaydeden Özdebir, "Bu anlamda yan sanayi ve tedarikçi ihtiyacı var. Bu açıdan bakıldığında Türk firmaları iş yapabilirler. Teknoloji seviyemiz ve kabiliyetlerimiz olarak bu işi çok rahat yapabiliriz." diye konuştu.



Nükleer santral projelerinde görev almaya talip olan 60 yerli firma olduğunu bildiren Özdebir, "Burada sıkıntı şu. Biz Türkler olarak yazmayı çizmeyi çok fazla sevmiyoruz. Kalite sistem yönetimi açısından eksikliklerimiz var. ISO 9000'in nükleer konusunda üretim yapan tesislerle ilgili düzenlemeleri var. Oradaki kayıt sistemleri açısından eksiklerimiz var. Firmalarımısın akredite olması lazım. Yoksa metali şekilendirmede son derece başarılıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye açısından işlerin ilerlemesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının önemli rolü bulunduğunu vurgulayan Özdebir, "Bakanlık her şeyi denetliyor. Bizim Bakanlıkla ilişkimiz Taner Bey (Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız) zamanından beri devam ediyor. Bakan Berat Albayrak Bey bu işi daha profesyonelce ele aldı." ifadelerini kullandı.