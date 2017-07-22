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FETÖ'cü Tümgeneral'in ortaya çıkan yeni görüntüleri şok etti

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi cuntacı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un darbe girişimi başlamadan önce saat 20.00 sularında çekilen görüntüsü ortaya çıktı

FETÖ'cü Tümgeneral'in ortaya çıkan yeni görüntüleri şok etti

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi cuntacı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un darbe girişimi başlamadan önce saat 20.00 sularında çekilen görüntüsü ortaya çıktı

22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:29
FETÖ'cü Tümgeneral'in ortaya çıkan yeni görüntüleri şok etti
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FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan dönemin  İzmir çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanı ve Yurtta Sulh Konseyi üyesi cuntacı Tümgeneral Kubilay Selçuk'un üsteki bir fotoğrafı ortaya çıktı.

DARBE GİRİŞİMİ BAŞLAMADAN ÖNCE ÇEKİLMİŞ

Habertürk'ten  Fevzi Çakır'ın haberine göre;  Ankara  Başsavcılığı'nın hazırladığı Akıncı iddianamesine ilişkin mahkemeye gönderilen ek delil klasörlerinde yer alan bu görüntüye göre, darbe girişiminin yönetildiği, üs komutanı cuntacı Hakan Evrim'in sivil imam  Kemal Batmaz'a asker selamı verdiği koridorun kamerasına takılan görüntüde Selçuk'un tören kıyafetli olduğu ve elinde telefon bulunduğu ortaya çıktı. Darbe girişimi başlamadan önce saat 20.00 sularında çekilen görüntünün, Selçuk'un Genelkurmay Karargâhı davasındaki savunmasını çürüttüğü belirtildi.

ÜSTEN AYRILIYORMUŞ!

Karargâh davasında, 'eğitim koordinasyon ziyareti' kapsamında Akıncı'ya gittiğini iddia eden Selçuk, Üs Komutanı Hakan Evrim ile öğle yemeğinde bir araya geldiğini söylemişti. Selçuk, "Akıncı Üssü'nde bulunduğum sürede, birkaç defa 143. Filo'ya filo komutanını görmek için gittim. Gazinoda bir kısmı sivil, bir kısmı resmi kıyafetli farklı kuvvetlerden personel görünce rahatsız oldum. Üsten ayrılmaya karar verdim. Aracın gelişini beklerken kapı açıldı, Genelkurmay Başkanı ve Tümgeneral Mehmet Dişli içeri girdi. Kendisine ancak 'Hoş geldiniz komutanım' diyebildim" demişti.

DARBE PLANLAMA TOPLANTISI

Akıncı iddianamesinde, Kubilay Selçuk'un 15 Temmuz günü  İzmir'den saat 12.30'da Akıncı Üssü'ne sivil kıyafetle gittiği, daha sonra da tören kıyafetlerini giydiği anlatılmıştı. İddianamede, Selçuk'un Akın Öztürk, Hakan Evrim, Ömer Faruk  Harmancık ile sivil imamlar Adil Öksüz,  Kemal Batmaz, Hakan çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile birlikte 143. Filo'da toplantı yaptıkları, kimin nereye ne şekilde gideceği, hangi noktaların uçak ve helikopterle vurulacağına karar verdikleri belirtilmişti. Selçuk'un darbe bildirisi için Akıncı Üssü'ndeki Şeref Salonu'nu hazırlattırıp "Erler dışarıya çıksın" diye talimat verdiği, darbe bildirisini okuma provası yaptığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Fehmi KubilayKemal BatmazBaşsavcılığıFetö
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