Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107893
ALTIN
151.736
DOLAR
3.7005
STERLİN
4.8699
EURO
4.3458
Görme engelliler neden kansere yakalanmıyor?
Görme engelliler kansere yakalanmıyor
23 Ekim 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
23 Ekim Günlük Burç Yorumu
23 Ekim 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
23 Ekim 2017 Alanya -...
banner468

FETÖ'cü subaylar Gülen'in kitaplarını "şifreli oyun"la okumuş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen örgütün havacı subaylarından sorumlu "abisi", elebaşı Gülen'in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınların özel olarak geliştirilmiş "Bounce" adlı şifreli oyun üzerinden subaylara okutulduğunu itiraf etti

FETÖ'cü subaylar Gülen'in kitaplarını "şifreli oyun"la okumuş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen örgütün havacı subaylarından sorumlu "abisi", elebaşı Gülen'in kitapları ve örgüt propagandasının yapıldığı yayınların özel olarak geliştirilmiş "Bounce" adlı şifreli oyun üzerinden subaylara okutulduğunu itiraf etti

23 Ekim 2017 Pazartesi 12:50
FETÖ'cü subaylar Gülen'in kitaplarını "şifreli oyun"la okumuş
banner404

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı  Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede  ifadesine yer verilen örgütün havacı subaylardan sorumlu "abisi", elebaşı  Fetullah Gülen'in kitaplarının özel olarak geliştirilen şifrelenmiş oyun  üzerinden subaylara nasıl okutulduğunu deşifre eden itiraflarda bulundu. 

 FETÖ'nün İzmir Katip Çelebi Üniversitesindeki yapılanmasına yönelik  soruşturmada 12 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla  serbest bırakılan eski akademisyen İ.D.Ç, 22 Aralık 2016'da Şanlıurfa Emniyet  Müdürlüğüne giderek "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak" istediğini beyan  etti.  Şanlıurfa polisi, örgütle ilgili bilgiler aktaran eski akademisyenin  ifadesini, soruşturmanın yürütüldüğü İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

  İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından hazırlanan ve İzmir  17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, hakkında yakalama kararı  verilen eski akademisyen İ.D.Ç. için "silahlı terör örgütü üyesi olmak"  suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

  Konya Selçuk Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde görev  yaptığı sürede, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ'cü subaylarla ilgilenen  mahrem hizmetler sınıfında yer aldığını belirten İ.D.Ç, "Gülen'in ülkeye sahip  çıkması, dünyanın dört bir yanında okullar açarak Türkçenin kullanımını artırması  ve Ergenekoncularla mücadele ederek darbeleri önlediğini" düşünürek örgüte  girdiğini söyledi.  "Milli, manevi ve dini duygularla yıllarca hizmet ettiği örgütteki  vatan hainleriyle anılmanın zoruna gittiğini" anlatan İ.D.Ç, sorumlu olduğu bazı  subayların darbe girişimine katıldığını görmesinin ardından pişmanlık duyduğunu  ve devlete yardımcı olmaya karar verdiğini belirtti.

KİTAPLAR ŞİFRELENEREK VERİLİYORDU!

 FETÖ'nün, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) kendilerini kamufle ederek  faaliyet gösteren örgüt mensuplarının deşifre olmaması için gizliliğe önem  verdiğini dile getiren İ.D.Ç, buna yönelik bazı tedbirler aldıklarını itiraf  etti."Kripto" diye tabir edilen subayların, Gülen'in kitapları ve örgüt  propagandasının yapıldığı yayınların fiziki olarak bulundurmasının "yasak  olduğu"nu anlatan İ.D.Ç, bu kitap ve yayınların FETÖ'cü subaylara dijital ortamda  şifrelenmiş şekilde verildiğini kaydetti.

SANKİ OYUN OYNUYOR

 İ.D.Ç, örgütteki "kripto subayların" Gülen'in kitaplarına nasıl  ulaştığı konusunda şu bilgileri verdi:  "Fetullah Gülen'in kitapları, vaaz CD'leri ve FETÖ'yü anlatan  kitapların olduğu, şifrelenmiş DVD'ler, mahrem abi tarafından subaylara  dağıtılırdı. Daha sonra bu DVD'lerin yerini küçük hafıza kartları aldı.  Subaylar bu hafıza kartlarını bilgisayara taktığında bilgisayarında hiçbir iz  bırakmayacağı söylenirdi. Hafta sonu subayların kendi kiraladıkları evlerde  herhangi bir kitap bulunmazdı, bütün kitapları bilgisayardan okurlardı. Bu DVD  ya da hafıza kartları farklı kişilere farklı şifrelerle şifrelendikten sonra  verilirdi, açıldığında içinde herhangi bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Sistem  'Linux' veri tabanı ile açılıyordu, daha sonra menu?de bulunan 'Bounce' isimli  oyun oynanıyordu. Bu oyunda ilk önceleri birinci turda yenip, ikinci turda  yenilip çıkan ekrana bir şifre yazılıyordu ve daha sonra sistem içinde kitaplar  görüyordu.

 Tek bir tuşa basıldığında bütün menü hemen kapanıyordu. Daha sonra  bu oyunu direkt birinci turda şifre yazılarak çalışacak şekilde revize ettiler."   Sorumlu olduğu "havacı subayların ne kadar kitap okuduğu, ne kadar  video izlediği gibi hususları sadece kod isimlerinin baş harflerini küçük bir  kağıda yazarak bölge sorumlusuna okuduğunu" söyleyen İ.D.Ç, bölge sorumlusunun da  bilgisayardaki küçük hafıza kartına bunları kaydettiğini anlattı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İzmirCumhuriyet BaşsavcılığıBounce
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kulisleri sallayan bomba iddia: İstifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti
Kulisleri sallayan bomba iddia: İstifa etmeyeceğini Başbakan'a iletti
Evinde yakaladığı adamı öldüren kişiye 5 yıl hapis ve tahliye
Evinde yakaladığı adamı öldüren kişiye 5 yıl hapis ve tahliye
Kulisleri bunu konuşuyor! Erdoğan ile Gökçek...
Kulisleri bunu konuşuyor! Erdoğan ile Gökçek...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim