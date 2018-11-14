FETÖ'cü subay, avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken basıldı!

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski yüzbaşı, cezaevindeki görüşme odasında avukatıyla cinsel ilişkiye girerken basıldı

FETÖ'cü subay, avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken basıldı!
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Deniz Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Mesut Özel'in derdest edilmesinde aktif görev alan eski yüzbaşı S.B.Ü., ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, cezasını çekmek için Silivri Cezaevi'ne konulan Ü., iddiaya göre burada avukatıyla ilişkiye girerken basıldı.

AVUKATI İLE GÖRÜŞÜRKEN, KAMERANIN AÇISINDAN ÇIKTI

Gazetenin manşetten çıktığı habere göre FETÖ'cü subay Ü. 18 Haziran'da kuzeni de olan avukat A.B.O. ile görüşme odasında konuşurken kamera açısından çıktı.

İNFAZ KORUMA MEMURLARI GÖRDÜ

Haberde; şüphelenen infaz koruma memurları odaya girdiklerinde, Ü. ve O'yu cinsel ilişki halinde yakaladığı belirtildi.

FETÖ'cü eski yüzbaşının koğuşu değiştirilirken, avukatın da baroya şikayet edildiği iddia edildi. 

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