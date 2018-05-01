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FETÖ'cü oğlunu kaçırdı!

MİT Müsteşarlığı’nda çalışırken Nisan 2017’de ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari oğlu D.Ç.’yi polisten kaçıran anne Fatma Ç. hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

FETÖ'cü oğlunu kaçırdı!

MİT Müsteşarlığı’nda çalışırken Nisan 2017’de ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan firari oğlu D.Ç.’yi polisten kaçıran anne Fatma Ç. hakkında “örgüte üye olmamakla birlikte, bilerek ve isteyerek yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

01 Mayıs 2018 Salı 07:59
FETÖ'cü oğlunu kaçırdı!
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ANKARA’daki Etimesgut Noterliği’nde, iddianameye göre 27 Eylül 2017 tarihinde MİT Müsteşarlığı’nda çalışırken Nisan 2017’de ihraç edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden yakalama kararı bulunan D.Ç. üzerinde bulunan malları annesi Fatma Ç.’ye devretmek istedi. Etimesgut Noterliği’nde annesiyle beraber tapu devir işlemi yapmaya çalışan firari D.Ç., noterlik çalışanlarınca fark edilerek polise ihbar edildi. Noterdeki görevlilerin işlemlerin uzayacağını söyleyip oyalamaya çalıştığı D.Ç. bir süreliğine dışarıya çıkarken, annesi beklemeye devam etti.

‘POLİSLER BURADA’

Bu sırada notere gelen polisler, Fatma Ç.’ye oğlunun nerede olduğunu sordu. Polisler, oğlunun dışarı çıktığını söyleyen Fatma Ç.’den, oğlu D.Ç.’yi arayarak kendilerinin geldiğini haber vermeden noterliğe çağırmasını istedi. Fatma Ç., polisin uyarısına karşın, telefonda “Herkes ve polisler burada” deyip, oğlunun kaçmasını sağladı. Bunun üzerine polisler Fatma Ç. hakkında tutanak tutarken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

‘OĞLUMU ARADIM AÇMADI’

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre şüpheli anne Fatma Ç. soruşturma kapsamında alınan ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. Oğlunun FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını savunan Fatma Ç., özetle şunları söyledi: “Oğlum işten atılınca Gölbaşı’nda ev bulamadığı için eşi de doğum izninde olup tayin hakkı bulunmadığından, oğlum bana ‘Bu iş geçene kadar ikametimizi Yenimahalle’den Gölbaşı’na aldıralım’ dedi. Oğlumla gelinimin kazancı olmadığı için benim yanımda duracaklardı. Oğlum hakkında yakalama kararı olduğunu bilmiyordum. Bana ‘Babamdan kalan malları tek tapuda birleştirelim, ben sana vekâlet vereyim, ne gerekiyorsa sen ilgilen’ dedi. Etimesgut’ta notere gidip işlemlere başladık, vezneye para yatıracakken oradaki görevli bayan bize sistemin tıkandığını, işlemlerin uzayacağını söyledi. Bu sırada oğlum dışarıya çıktı. Daha sonra içeri gelen ve polis olduğunu belirten iki kişi kimliğimi isteyerek oğlumu sordular. Dışarıda olduğunu belirtince aramamı istediler, aradım ancak oğlum açmadı. Daha sonra gelinim arayarak nerede olduğumu sordu, durumu anlattım. Tutanakta belirtilen şekilde oğluma veya gelinime, ‘Herkes burada, polisler de burada’ şeklinde bir şey söylemedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. FETÖ ile bir bağlantım yoktur.”

‘ÖRGÜTE YARDIM ETTİ’

Yapılan incelemede Fatma Ç.’nin FETÖ ile irtibatlı olduğuna dair delil elde edilemedi. Ancak FETÖ üyesi olmak suçundan aranan oğlunu kaçırdığı iddiasıyla hakkında “örgüt üyesi olmamak ile birlikte örgüte yardım etmek” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. D.Ç.’nin halen firari konumda olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
MİT MüsteşarlığıFETÖcü Oğlunu
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